Orbán Viktor: Ne hagyjuk, hogy velünk fizettessék meg a háború árát!

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor egy friss bejegyzésben mutatta meg a közösségi oldalán, milyen volt Vácrátóton az aláírásgyűjtés, aminek a célja, hogy minél több magyar ember jelezze: nemet mond a háborúra.
Országszerte gyűjtjük az aláírásokat Brüsszel háborús tervei ellen.
Írjuk alá minél többen! Ne hagyjuk, hogy velünk fizettessék meg a háború árát!
– írta az alább megtekinthető poszthoz Orbán Viktor.
