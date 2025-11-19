Orbán Viktor: Ne hagyjuk, hogy velünk fizettessék meg a háború árát!

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor egy friss bejegyzésben mutatta meg a közösségi oldalán, milyen volt Vácrátóton az aláírásgyűjtés, aminek a célja, hogy minél több magyar ember jelezze: nemet mond a háborúra.

Orbán Viktor / Fotó: Fischer Zoltán

Országszerte gyűjtjük az aláírásokat Brüsszel háborús tervei ellen. Írjuk alá minél többen! Ne hagyjuk, hogy velünk fizettessék meg a háború árát!

– írta az alább megtekinthető poszthoz Orbán Viktor.