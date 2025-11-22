Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Orbán Viktor: Magyarország Európa legbiztonságosabb országa – videó

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 22. 17:47
karácsonymigrációvideóEurópa
Fontos videót tett közzé a magyar miniszterelnök.
Bors
A szerző cikkei

Új videót tett közzé szombaton az X közösségi oldalán Orbán Viktor, amelyben azt üzeni: Magyarország továbbra is megvédi határait, még akkor is, ha ezért Brüsszel napi egymillió eurós bírsággal sújtja

A magyar miniszterelnök szerint a migráció elleni fellépés nemcsak a magyarok, hanem az Európába látogató turisták biztonságát is szolgálja.

Karácsony utazási célpontot keres? Keresse fel Magyarországot! Gyönyörű és a legbiztonságosabb hely Európában. Büntetést fizetünk napi 1 milliós euró brüsszeli bírságot az illegális migránsok távol tartásáért. A mi és az ideérkezők biztonságáért. Magyarország a legbiztonságosabb hely Európában

– olvasható a videón látható feliratban.

Emellett angol nyelvű bejegyzésében Orbán Viktor külön is kiemelte

A brüsszeli bírság napi egymillió euró, amiért távol tartjuk az illegális migránsokat? Kifizetjük. A mi biztonságunkért és az ide érkezőkéért. Jobb így élni, mint félelemben. Idén karácsonykor tapasztalja meg Európát úgy, amilyennek lennie kellene – Magyarországon. 

A bejegyzést itt nézheted meg: 

