Orbán Viktor: Kiállunk a magyar emberek biztonsága mellett!

Orbán Viktor
2025. november 18.
Háborúellenes Gyűlésbiztonság
Orbán Viktor különleges képeket osztott meg.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor nem akármilyen képeket osztott meg a közösségi oldalán a hétvégi Háborúellenes Gyűlésről, ahol rengetegen voltak.

DPK Háborúellenes gyűlés, Győr, 2025. 11. 15. Orbán Viktor
Orbán Viktor / Fotó: Mediaworks

Míg Európa a háború felé menetel, mi kiállunk a béke mellett, kiállunk a magyar emberek biztonsága mellett! 🇭🇺🇭🇺🇭🇺

– írta az alább megtekinthető képekhez Orbán Viktor.

