Orbán Viktor: Kiállunk a magyar emberek biztonsága mellett!

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor nem akármilyen képeket osztott meg a közösségi oldalán a hétvégi Háborúellenes Gyűlésről, ahol rengetegen voltak.
Míg Európa a háború felé menetel, mi kiállunk a béke mellett, kiállunk a magyar emberek biztonsága mellett!
– írta az alább megtekinthető képekhez Orbán Viktor.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.