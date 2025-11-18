Orbán Viktor: Amíg nemzeti kormány van, addig Magyarországon béke lesz

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor egy új videót tett közzé a közösségi oldalán, de most nem ő szerepel rajta, hanem Nacsa Olivér, aki a felvételen elmondja egyszerűen és jól érthető módon, hogy miért nem lenne jó, ha Ukrajna csatlakozna az Európai Unióhoz: ha a háborúban álló Ukrajna EU-tag lenne, akkor az Európai Unió is háborúban állna.
Ukrajna EU-csatlakozása háborús kockázatot hozna az egész uniónak. Ne hagyjuk, hogy a háború a határainkon belül kerüljön.
Amíg nemzeti kormány van, addig Magyarországon béke lesz.
– írta Orbán Viktor az alább megtekinthető videóhoz.
