Orbán Viktor: Amíg nemzeti kormány van, addig Magyarországon béke lesz

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 18. 09:16
békeNacsa Olivér
Nacsa Olivérről rakott ki egy videót Orbán Viktor.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor egy új videót tett közzé a közösségi oldalán, de most nem ő szerepel rajta, hanem Nacsa Olivér, aki a felvételen elmondja egyszerűen és jól érthető módon, hogy miért nem lenne jó, ha Ukrajna csatlakozna az Európai Unióhoz: ha a háborúban álló Ukrajna EU-tag lenne, akkor az Európai Unió is háborúban állna.

DPK Háborúellenes gyűlés, Győr, 2025. 11. 15.Orbán Viktor Nacsa Olivér
Orbán Viktor és Nacsa Olivér / Fotó: Mediaworks

Ukrajna EU-csatlakozása háborús kockázatot hozna az egész uniónak. Ne hagyjuk, hogy a háború a határainkon belül kerüljön. 

Amíg nemzeti kormány van, addig Magyarországon béke lesz.🇭🇺🇭🇺🇭🇺

– írta Orbán Viktor az alább megtekinthető videóhoz.

