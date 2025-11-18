Orbán Viktor: „Hazugság a választások előtt”

A 2026-os magyarországi országgyűlési választás a rendszerváltás óta eltelt időszak tizedik általános parlamenti választása lesz Magyarországon 2026-ban. A választásra Magyarország alaptörvénye szerint az előző Országgyűlés megválasztását követő negyedik év április vagy május havában kerül sor. A konkrét időpontot a köztársasági elnök tűzi ki, legalább 72 nappal a voksolás megrendezése előtt.
Ezzel kapcsolatban tett ki pár perccel korábban egy fontos bejegyzést Orbán Viktor a Facebook-oldalán. Mint megfogalmazta, nagyon hasonló érzéseket él át, mint a korábbi választás idején. Ugyanis az ellenzéki jelöltek nem tudták meglepni, a baloldalon ugyanazok gyülekeznek, mint négy évvel ezelőtt.
„Déjà vu. Ellenzéki jelöltállítás. Újra itt van a nagy csapat. Ugyanaz a baloldali gyülekezet, mint négy éve. Ez pedig tudjuk mit jelent. Ha Magyarországon a baloldalé a hatalom, akkor Brüsszel irányít. Hazugság a választások előtt, utána megszorítások, adóemelések, munkanélküliség és káosz. Túl baloldaliak, túl brüsszeliek és túl kockázatosak. Miért adnánk a kezükbe Magyarország sorsát?” - tette fel a nagy kérdést a magyar kormányfő, amin mindenkinek érdemes elgondolkoznia.
