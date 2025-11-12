Szentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Még mindig Orbán Viktor amerikai látogatásáról beszélnek a nemzetközi sajtóban

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 12. 19:03
Donald Trumpsajtó
Orbán Viktor múlt hét pénteken, november 7-én ült le tárgyalni az amerikai elnökkel. Ráadásul nem is akárhogyan. Donald Trump kiemelt vendégként, barátilag fogadta a magyar miniszterelnököt a Fehér Házban. Napokkal a Trump-Orbán találkozó után, a nemzetközi sajtó még mindig a történelmi jelentőségű csúcsról beszél.

Bár eltelt már jó pár nap, a magyar miniszterelnök és az amerikai elnök találkozója még mindig lázban tartja a világot. A baloldali média persze próbálja igyekszik kisebbíteni a találkozó súlyát és jelentéktelen protokolláris eseményként beállítani, de akad azért bőven olyan külföldi lap is, ami helyén kezeli a washingtoni megállapodás fontosságát. A Ripost összegyűjtötte, hogy miként vélekednek a Trump-Orbán találkozóról a nemzetközi sajtóban.

Trump-Orbán találkozó 2025. november 7-én a Fehér Házban, Washingtonban.
Több nemzetközi hírportál szerint is történelmi jelentőséggel bír a november 7-i Trump-Orbán találkozó
Fotó: AFP

A brüsszeli Euractiv hírportál szerint a két kormányfő washingtoni találkozása nem csupán egy "mutatós populista fotózkodási lehetőség" volt, hanem egyértelmű üzenet Brüsszelnek: 

A múlt pénteki találkozó egy diplomáciai pofon volt Brüsszelnek - és egy emlékeztető arra, hogy az Európai Unió erkölcsi nagyképűsége kevéssé számít, ha a kemény erő és a politikai akarat hiányzik mögüle

— fogalmazott a hírportál.

 

Miközben az EU kezd veszíteni befolyásából, Magyarország egyre erősödik

Az Euractiv szerint az időzítés aligha lehetett volna rosszabb az Európai Bizottság számára. Hiszen miközben Magyarország a jövő tavaszi választásokra készül és továbbra is az EU-s pénzek befagyasztásával próbálják sakkban tartani, addig Orbán Viktor nem kitaszítottként, hanem díszvendégként érkezett Washingtonba. Míg az EU tisztviselői a "jogállamisági mechanizmusok" miatt aggódnak, Trump a magyar kormányfőt olyan emberként ünnepelte, akire Európának nagyon nagy szüksége van: aki kimondja, amit gondol, és megteszi, amit mond.

A cikk szerint a találkozó megmutatta az EU befolyásának korlátait: Orbán, akinek országát uniós pénzek befagyasztása sújtja, az amerikai Fehér Házban barátként fogadtatott.

Így Orbán ezzel megerősítette politikai pozícióját, míg az EU "kisebbnek, törékenyebbnek és irrelevánsabbnak" tűnik.

"Ami késik, nem múlik" Orbán Viktor szerint biztosan lesz béketárgyalás Budapesten
Fotó: AFP

"A Trump-Orbán találkozó történelmi jelentőségű volt"

A The European Conservative szerint a november 7-i esemény egy "történelmi jelentőségű amerikai-magyar csúcstalálkozó" volt. A hírportál szerint a találkozó diplomáciai sikernek számít, mert Budapest így függetlenedhet Brüsszel döntéseitől, miközben stratégiai kapcsolatot épít Washingtonnal. Ezt jelzi az a pénzügyi védőpajzs is, amit az amerikai elnök ígért meg Magyarországnak.
A cikk úgy fogalmaz, hogy a tárgyalások nemcsak Magyarországnak, hanem az Egyesült Államoknak is előnyösek, mivel erősítik az amerikai jelenlétet Közép-Európában, bővítik az amerikai technológiai exportot és ellensúlyt képeznek a többi nagyhatalom befolyásával szemben.

A The European Conservative ugyanakkor azt is kiemeli, hogy ezek az egyezségek nem csak Magyarország számára előnyösek, hanem megerősítik az egész közép-európai régió geopolitikai súlyát.

 

Orbán Viktor, a béketárgyaló

A theSun véleményportál Orbán Viktor kulcsfontosságú szerepére hívta fel a figyelmet béketárgyalóként. A malajziai portál szerint Orbán Viktor remekül közvetíthet Donald Trump és Vladimir Putin között, ugyanerre alapozva döntött úgy az amerikai elnök is, hogy a béketárgyalást Budapesten tartaná. A cikk kiemeli, hogy a két vezetőt a béke köti össze. Mindketten szkeptikusak Ukrajna katonai győzelmével kapcsolatban és úgy vélik, hogy a háborúnak diplomáciai úton kell véget vetni. 

A maláj hírportál szerint Orbán Viktor sikeresen akadályozta a háború eszkalálódását: nem engedte fegyverszállítmányok áthaladását Magyarországon és több uniós döntést is vétózott, mivel szerinte az EU "a háború meghosszabbítását" támogatja. A cikk úgy fogalmaz, hogy Orbán "a globális békemozgalom újjáélesztésének egyik kulcsfigurája" lehet, különösen, ha sikerül Budapestre hozni az orosz-ukrán békecsúcsot.

 

