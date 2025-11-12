Még mindig Orbán Viktor amerikai látogatásáról beszélnek a nemzetközi sajtóban

Bár eltelt már jó pár nap, a magyar miniszterelnök és az amerikai elnök találkozója még mindig lázban tartja a világot. A baloldali média persze próbálja igyekszik kisebbíteni a találkozó súlyát és jelentéktelen protokolláris eseményként beállítani, de akad azért bőven olyan külföldi lap is, ami helyén kezeli a washingtoni megállapodás fontosságát. A Ripost összegyűjtötte, hogy miként vélekednek a Trump-Orbán találkozóról a nemzetközi sajtóban.

Több nemzetközi hírportál szerint is történelmi jelentőséggel bír a november 7-i Trump-Orbán találkozó

Fotó: AFP

A brüsszeli Euractiv hírportál szerint a két kormányfő washingtoni találkozása nem csupán egy "mutatós populista fotózkodási lehetőség" volt, hanem egyértelmű üzenet Brüsszelnek:

A múlt pénteki találkozó egy diplomáciai pofon volt Brüsszelnek - és egy emlékeztető arra, hogy az Európai Unió erkölcsi nagyképűsége kevéssé számít, ha a kemény erő és a politikai akarat hiányzik mögüle

— fogalmazott a hírportál.

Miközben az EU kezd veszíteni befolyásából, Magyarország egyre erősödik

Az Euractiv szerint az időzítés aligha lehetett volna rosszabb az Európai Bizottság számára. Hiszen miközben Magyarország a jövő tavaszi választásokra készül és továbbra is az EU-s pénzek befagyasztásával próbálják sakkban tartani, addig Orbán Viktor nem kitaszítottként, hanem díszvendégként érkezett Washingtonba. Míg az EU tisztviselői a "jogállamisági mechanizmusok" miatt aggódnak, Trump a magyar kormányfőt olyan emberként ünnepelte, akire Európának nagyon nagy szüksége van: aki kimondja, amit gondol, és megteszi, amit mond.

A cikk szerint a találkozó megmutatta az EU befolyásának korlátait: Orbán, akinek országát uniós pénzek befagyasztása sújtja, az amerikai Fehér Házban barátként fogadtatott.

Így Orbán ezzel megerősítette politikai pozícióját, míg az EU "kisebbnek, törékenyebbnek és irrelevánsabbnak" tűnik.

"Ami késik, nem múlik" Orbán Viktor szerint biztosan lesz béketárgyalás Budapesten

Fotó: AFP

"A Trump-Orbán találkozó történelmi jelentőségű volt"

A The European Conservative szerint a november 7-i esemény egy "történelmi jelentőségű amerikai-magyar csúcstalálkozó" volt. A hírportál szerint a találkozó diplomáciai sikernek számít, mert Budapest így függetlenedhet Brüsszel döntéseitől, miközben stratégiai kapcsolatot épít Washingtonnal. Ezt jelzi az a pénzügyi védőpajzs is, amit az amerikai elnök ígért meg Magyarországnak.

A cikk úgy fogalmaz, hogy a tárgyalások nemcsak Magyarországnak, hanem az Egyesült Államoknak is előnyösek, mivel erősítik az amerikai jelenlétet Közép-Európában, bővítik az amerikai technológiai exportot és ellensúlyt képeznek a többi nagyhatalom befolyásával szemben.