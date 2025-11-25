Ezt nem láttuk jönni: Orbán Viktor visszaült az iskolapadba – fotó

Orbán Viktornak manapság igen sűrű napjai vannak, hiszen a roppant sikeres amerikai útja után sincs megállás, folyamatosan azon dolgozik, hogy megőrizze a békét, valamint, hogy a magyar emberek kimaradjanak a háborúból.

Emellett pedig a kormány az egész EU-ban egyedülálló családpolitikát folytat, támogatja a fiatalokat és a lakásvásárlás előtt állókat, a mai nap folyamán pedig egy 35 milliárd forintos beruházást is átadtak Zalaegerszegen, amely több mint 200 embernek ad munkát. Ezt követően a kormányfő pedig már sietett is a következő állomásra, ami legfrissebb Facebook-bejegyzése szerint egy "vizsga" volt az MCC-ben.

Stumpf tanár úr újra akcióban. Vizsga az MCC-ben

- írta a nem mindennapi eseményt bemutató fotókhoz a miniszterelnök.