Ezt nem láttuk jönni: Orbán Viktor visszaült az iskolapadba – fotó

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 25. 20:08
Orbán Viktor a közösségi oldalán tudatta a nem mindennapi hírt.
Bors
Orbán Viktornak manapság igen sűrű napjai vannak, hiszen a roppant sikeres amerikai útja után sincs megállás, folyamatosan azon dolgozik, hogy megőrizze a békét, valamint, hogy a magyar emberek kimaradjanak a háborúból. 

Emellett pedig a kormány az egész EU-ban egyedülálló családpolitikát folytat, támogatja a fiatalokat és a lakásvásárlás előtt állókat, a mai nap folyamán pedig egy 35 milliárd forintos beruházást is átadtak Zalaegerszegen, amely több mint 200 embernek ad munkát. Ezt követően a kormányfő pedig már sietett is a következő állomásra, ami legfrissebb Facebook-bejegyzése szerint egy "vizsga" volt az MCC-ben

Stumpf tanár úr újra akcióban. Vizsga az MCC-ben 

- írta a nem  mindennapi eseményt bemutató fotókhoz a miniszterelnök. 

 

