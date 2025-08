Orbán Viktor: a gazdasági növekedéshez elengedhetetlen a béke

Orbán Viktor is ellátogatott Esztergomba, a Mathias Corvinus Collegium által immár ötödik alkalommal megszervezett MCC Fesztre, Közép-Európa egyik legjelentősebb intellektuális seregszemléjére, de természetesen nem egyszerű vendégként, hanem meghívottként: szombaton kora délután lépett a MOL Nagyszínpadra, hogy az országot érintő legfontosabb kérdésekről beszéljen az egybegyűlteknek Kereki Gergő (Mandiner) társaságában.

Orbán Viktor az MCC Feszten Fotó: YouTube

Orbán Viktor: A lázadás az élet természetes része

Orbán Viktor kérdésként elsőre arról beszélt: mostanában a fesztiválokon egyre gyakoribbak a kormánykritikus hangok, főképp az előadók körében. Ennek kapcsán a miniszterelnök kiemelte: a választások előtt ez cseppet sem meglepő, a világon mindenütt jellemző ilyenkor a radikálisabb nézetek hangoztatása. Emellett kiemelte: a fiataloknál a lázadás az élet természet része. Úgy látja, kétféle lázadás van: a liberálisok a hatalom ellen lázadnak, mindenféle hatalom ellen, és mivel most a Fidesz van hatalmon, így ellenük. A nemzeti érzelmű fiatalok pedig a globális hálózatok, Brüsszel, az országot elnyomni akaró erők ellen. Tehát nem az van, hogy a fiatalok vagy lázadnak vagy nem, hanem az a kérdés, mi ellen lázadnak, a lázadás ugyanis az élet természetes része.

A kormány terveivel kapcsolatban elmondta: világos képük van arról, milyen most a Fidesz helyzete, és mire számíthatnak a választásokkor.

Sokat fogunk dolgozni és nagyon fogunk nyerni

– jelentette ki.

Ezt üzeni Orbán Viktor a fiataloknak

A fiataloknak a legnagyobb baja az élettel van, a felnőtté válás nehézségeivel. Meg kell élni, tanulni kell, lakni kell valahol, megtalálni a boldogságot – magyarázta a miniszterelnök, hozzátéve: épp ez okoz a fiatalokban feszültséget, ami aztán vitákat szül. Épp ezért hiába "mondaná fel" azokat az intézkedéseket, amikkel a fiatalságot segíti a kormány, az nem vetne véget a vitáknak, vagy épp az ellenérzéseknek.

Ismertette: aki tanulni akar, diákhitelt kap, aki dolgozni megy, munkáshitelt. 25 éves korig nem kell SZJA-t fizetni - a gyermeket szülő nőknél ez az életkor 30 év. "Most ha 18 éves vagy, Európában egyedülálló módon kapsz egy oilyan hitellehetőséget, melynek törlesztőrészlete alacsonyabb lesz, mint a lakbér, és tulajdonos lehetsz 18 éves korodban, elkezdhetsz építeni magadnak valamit. Ha gyereked lesz, kapsz adókedvezményt, egy gyerek után is, kettő után is, három után is, ha pedig hölgy vagy, és szültél gyereket, akkor életed végéig nem fizetsz SZJA-t" – sorolta a fiatalokat érintő programokat Orbán Viktor, ugyanakkor kiemelte: tudja, hogy a választás nem csak ész kérdése, nem csak a programoktól függ. Kiemelte: a legfontosabb feladata politikusként ugyanaz, mint szülőként, nagyszülőként: megérteni azt, amit a fiatalok mondanak.