Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Katalin névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor: Amíg nemzeti, jobboldali kormánya van Magyarországnak, addig ez működni fog!

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 25. 17:23
átadóZalaegerszeg
Orbán Viktor fontos videót tett közzé a Facebook-oldalán.
Bors
A szerző cikkei

Ahogy arról a Bors beszámolt, 35 milliárd forintos beruházást adtak át Zalaegerszegen, a Flextronics új üzeme több mint 200 embernek ad munkát. Az átadáson Orbán Viktor is jelen volt és mások mellett elmondta, az emberek miatt történik ez Zalaegerszegen, de a cégnek máshol is vannak üzemei, így nem csak az itteni munkásokról van szó, hanem az egész országban mindenfelé élő munkásokról. 

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Flex új gyártócsarnokának átadásán Zalaegerszegen 2025. november 25-én
Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Flex új gyártócsarnokának átadásán Zalaegerszegen 2025. november 25-én Fotó: Illyés Tibor

A magyar miniszterelnök az átadóról most egy videót is megosztott a közösségi oldalán, melyhez azt írta

Flex gyárátadó, Zalaegerszeg.  Ami itt épül az nemcsak ma, hanem holnap is működni fog. Amíg nemzeti, jobboldali kormánya van Magyarországnak, ezt garantálom!

A videót itt meg is nézheted: 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu