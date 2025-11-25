Orbán Viktor: Amíg nemzeti, jobboldali kormánya van Magyarországnak, addig ez működni fog!

Ahogy arról a Bors beszámolt, 35 milliárd forintos beruházást adtak át Zalaegerszegen, a Flextronics új üzeme több mint 200 embernek ad munkát. Az átadáson Orbán Viktor is jelen volt és mások mellett elmondta, az emberek miatt történik ez Zalaegerszegen, de a cégnek máshol is vannak üzemei, így nem csak az itteni munkásokról van szó, hanem az egész országban mindenfelé élő munkásokról.
A magyar miniszterelnök az átadóról most egy videót is megosztott a közösségi oldalán, melyhez azt írta:
Flex gyárátadó, Zalaegerszeg. Ami itt épül az nemcsak ma, hanem holnap is működni fog. Amíg nemzeti, jobboldali kormánya van Magyarországnak, ezt garantálom!
A videót itt meg is nézheted:
