Hamarosan kezdetét veszi a magyar-amerikai csúcstalálkozó. A magyar miniszterelnök, Orbán Viktor a minap indult útnak Washingtonba, hogy Donald Trump amerikai elnökkel tárgyaljon. A miniszterelnök péntek reggel már Amerikában adott interjút a Kossuth rádiónak, nemrég pedig azt jelezte, hogy úton van a Fehér Házba.

Orbán Viktor megerősítette, hamarosan kezdődik a magyar-amerikai-csúcstalákozó / Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Úton van a Fehér Házba Orbán Viktor

Irány a Fehér Ház!

- jelezte a közösségi oldalán a miniszterelnök.