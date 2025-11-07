Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Orbán Viktor: Irány a Fehér Ház!

Fehér Ház
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 07. 14:28
Trump-Orbán-csúcsOrbán Viktor
Hamarosan kezdődik a magyar-amerikai csúcstalálkozó. Orbán Viktor már úton van a Fehér Házba.
Hamarosan kezdetét veszi a magyar-amerikai csúcstalálkozó. A magyar miniszterelnök, Orbán Viktor a minap indult útnak Washingtonba, hogy Donald Trump amerikai elnökkel tárgyaljon. A miniszterelnök péntek reggel már Amerikában adott interjút a Kossuth rádiónak, nemrég pedig azt jelezte, hogy úton van a Fehér Házba.

Orbán Viktor megerősítette, hamarosan kezdődik a  magyar-amerikai-csúcstalákozó / Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Úton van a Fehér Házba Orbán Viktor

Irány a Fehér Ház!

- jelezte a közösségi oldalán a miniszterelnök.

 

