Orbán Viktor: Irány a Fehér Ház!

Hamarosan kezdetét veszi a magyar-amerikai csúcstalálkozó. A magyar miniszterelnök, Orbán Viktor a minap indult útnak Washingtonba, hogy Donald Trump amerikai elnökkel tárgyaljon. A miniszterelnök péntek reggel már Amerikában adott interjút a Kossuth rádiónak, nemrég pedig azt jelezte, hogy úton van a Fehér Házba.
Irány a Fehér Ház!
- jelezte a közösségi oldalán a miniszterelnök.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.