Most kiderült: ez Donald Trump teljes mai programja

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, a mai napon tárgyal egymással Orbán Viktor és Donald Trump. A Mandiner oldala nemrég megosztotta az amerikai elnök mai programját, illetve azt, hogy mire számíthat a magyar delegáció.
A Roll Call oldalon, amely 1955 óta gyűjti a legfrissebb híreket a Capitoliumból, megtekinthető Donald Trump pénteki nyilvános programja. A gyűjtés szerint Trump washingtoni idő szerint:
A fenti – helyi idő szerint 11:30-kor, magyar idő szerint 17:30-kor kezdődő – munkaebéddel egybekötött találkozón magyar részről Szijjártó Péter, Lázár János, Orbán Balázs, Máté János és Bíró Marcell, amerikai részről pedig Donald Trump, J. D. Vance, Pete Hegseth hadügyminiszter és Scott Bessent pénzügyminiszter lesz jelen a sajtóinformációk szerint.
Úgy tudni, hogy a tárgyalás után a magyar delegáció visszatér a magyar nagykövetségre, kiértékelni a fejleményeket, majd Orbán Viktor a nap végén újra találkozik J. D. Vance alelnökkel.
