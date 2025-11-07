Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Most kiderült: ez Donald Trump teljes mai programja

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 07. 11:40
Trump-Orbán-csúcsminiszterelnökDonald Trump
Erre számíthat a magyar delegáció. Mutatjuk Donald Trump mai programját!
Bors
A szerző cikkei

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, a mai napon tárgyal egymással Orbán Viktor és Donald Trump. A Mandiner oldala nemrég megosztotta az amerikai elnök mai programját, illetve azt, hogy mire számíthat a magyar delegáció.

ORBÁN Viktor; TRUMP, Donald
A mai napon tárgyal egymással Donald Trump és Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Ez Donald Trump mai programja

A Roll Call oldalon, amely 1955 óta gyűjti a legfrissebb híreket a Capitoliumból, megtekinthető Donald Trump pénteki nyilvános programja. A gyűjtés szerint Trump washingtoni idő szerint:

  • 9:00-kor sajtótájékoztatót tart a Fehér Házban
  • 11:30-kor nyilvános sajtóesemény keretei között üdvözli Orbán Viktort
  • 11:45-től zártkörű, kétoldalú munkaebéden vesz részt Magyarország miniszterelnökével
  • 14:00-kor sajtótájékoztatót tart
  • majd 15:30-kor elindul a Fehér Házból Palm Beach, Florida felé, ahová 17:55-kor érkezik meg.

Mi Orbán Viktor programja?

A fenti – helyi idő szerint 11:30-kor, magyar idő szerint 17:30-kor kezdődő – munkaebéddel egybekötött találkozón magyar részről Szijjártó Péter, Lázár János, Orbán Balázs, Máté János és Bíró Marcell, amerikai részről pedig Donald Trump, J. D. Vance, Pete Hegseth hadügyminiszter és Scott Bessent pénzügyminiszter lesz jelen a sajtóinformációk szerint. 

Úgy tudni, hogy a tárgyalás után a magyar delegáció visszatér a magyar nagykövetségre, kiértékelni a fejleményeket, majd Orbán Viktor a nap végén újra találkozik J. D. Vance alelnökkel.

 

 

