Orbán Viktor: Most van a magyar-amerikai kapcsolatok aranykora

A mai napon tárgyal az amerikai elnökkel, Donald Trumppal Orbán Viktor. A miniszterelnök péntek reggel már az Amerikai Egyesült Államokban adott interjút a Kossuth rádiónak, nemrég pedig ezzel kapcsolatban osztott meg egy videót a közösségi oldalán.
Washington. Most van a magyar-amerikai kapcsolatok aranykora
- emelte ki a videót tartalmazó Facebook-posztjában a miniszterelnök.
Ha valaha tudtak magyarok üzletet csinálni Amerikában, akkor az éppen most van. És ha valaha volt kedvük amerikai cégeknek Magyarországra jönni és ott próbálkozni, hozzájárulni a magyar gazdaság működéséhez, akkor az éppen most van
- mondta el a felvételen Orbán Viktor.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.