Orbán Viktor: Most van a magyar-amerikai kapcsolatok aranykora

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 07. 13:50
Trump-Orbán-csúcsMagyarország
Új videóval jelentkezett a miniszterelnök. Orbán Viktor a mai napon tárgyal az amerikai elnökkel.
A mai napon tárgyal az amerikai elnökkel, Donald Trumppal Orbán Viktor. A miniszterelnök péntek reggel már az Amerikai Egyesült Államokban adott interjút a Kossuth rádiónak, nemrég pedig ezzel kapcsolatban osztott meg egy videót a közösségi oldalán.

ORBÁN Viktor
Új videóval jelentkezett Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Friss videóval jelentkezett Orbán Viktor

Washington. Most van a magyar-amerikai kapcsolatok aranykora

- emelte ki a videót tartalmazó Facebook-posztjában a miniszterelnök.
 

Ha valaha tudtak magyarok üzletet csinálni Amerikában, akkor az éppen most van. És ha valaha volt kedvük amerikai cégeknek Magyarországra jönni és ott próbálkozni, hozzájárulni a magyar gazdaság működéséhez, akkor az éppen most van

- mondta el a felvételen Orbán Viktor.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
