Orbán Viktor: Most van a magyar-amerikai kapcsolatok aranykora

A mai napon tárgyal az amerikai elnökkel, Donald Trumppal Orbán Viktor. A miniszterelnök péntek reggel már az Amerikai Egyesült Államokban adott interjút a Kossuth rádiónak, nemrég pedig ezzel kapcsolatban osztott meg egy videót a közösségi oldalán.

Új videóval jelentkezett Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Friss videóval jelentkezett Orbán Viktor

Washington. Most van a magyar-amerikai kapcsolatok aranykora

- emelte ki a videót tartalmazó Facebook-posztjában a miniszterelnök.



Ha valaha tudtak magyarok üzletet csinálni Amerikában, akkor az éppen most van. És ha valaha volt kedvük amerikai cégeknek Magyarországra jönni és ott próbálkozni, hozzájárulni a magyar gazdaság működéséhez, akkor az éppen most van

- mondta el a felvételen Orbán Viktor.