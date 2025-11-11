„Van miről beszélni” – Orbán Viktor interjút ad Rónai Egonnak

Mérlegen a washingtoni út. És persze minden más. Tabuk nélkül, Rónai Egonnal - jelentette be Facebook-oldalán Orbán Viktor.
A miniszterelnök bejegyzéséhez egy fotót is posztolt, amin mások mellett az olvasható:
Van miről beszélni.
A bejegyzést itt meg is nézheted:
Mint ismeretes, elképesztő sikerrel zárult a múlt hét pénteken lezajlott Orbán-Trump-csúcs: fontos döntések, megállapodások születtek Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok között. A legfontosabb: amíg Donald Trump az amerikai elnök és Orbán Viktor a magyar miniszterelnök, addig hazánk teljes szankciómentességet kap a Török Áramlat és a Barátság vezetékek esetében, aminek köszönhetően továbbra is olcsó lesz itthon az energia. A küldöttség sikeresen megvédte a Brüsszel által oly sokat támadott rezsicsökkentést, mely nélkül már karácsonykor brutális energiaárakkal szembesülhettek volna a magyar családok.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.