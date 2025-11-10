Eddig nem látott felvételek a Fehér Házról: de mi az a kép a falon?

November 7-én Washingtonban találkozott Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke. A találkozó a magyar–amerikai kapcsolatok helyreállításának és új szintre emelésének fontos mérföldköve volt, amit a két vezető közötti szoros barátság tett lehetővé. A megbeszélések középpontjában a stratégiai együttműködés, a magyar energiaellátás biztonsága, a migrációs kérdések, valamint Magyarország nemzetközi pozíciójának erősítése állt. A washingtoni tárgyalások eredményeként a két ország kapcsolata magasabb szintre lépett.

Orbán Viktor most egy újabb bennfentes videót osztott meg a washingtoni látogatásáról. A videó vége felé (49. másodperc) feltűnik egy érdekes kép is...