Íme Orbán Viktor bejelentései a Kossuth Rádióban

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor ismét a Kossuth Rádió stúdiójába látogatott, hogy kiemelten fontos témákról beszélgessen az interjú során.

Orbán Viktor / Fotó: Fischer Zoltán

Orbán Viktor az interjú elején leszögezte, hogy az amerikai külügyminiszter kijelentése ellenére is az amerikai szankciók alóli magyar mentesség addig érvényes, amíg Donald Trump az amerikai elnök és Magyarországon nemzeti kormány van – ha bármelyik is megváltozik, akkor új helyzet van, és akkor "a rezsicsökkentésnek nuku".

Orbán Viktor elmondta, hogy ha nem sikerült volna megállapodnia Donald Trumppal, akkor november végétől a háromszorosára nőttek volna a rezsiszámlák, illetve az 1000 forintos határt karcolták volna az üzemanyagárak.

Itt lehet megtekinteni az interjút: