Orbán Viktor: Ideje visszafordulni a brüsszeli zsákutcából!

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 20. 07:18
békeBrüsszelháborúbürokrácia
Erre hívta fel a figyelmet a miniszterelnök. Orbán Viktor elmondta, az erőinket a béke megteremtésére kell fordítani.
Bors
A szerző cikkei

"135 milliárd euró. Ennyi pénzt akar összekalapozni Ukrajnának a brüsszeli bürokrácia feje, Ursula von der Leyen. Ez az ára a háború folytatásának" - írta meg a közösségi oldalán Orbán Viktor.

DPK Háborúellenes gyűlés, Győr, 2025. 11. 15. Orbán Viktor
Orbán Viktor kiemelte, az erőinket a béke megteremtésére kell fordítani / Fotó: Mediaworks

Ezt írta Orbán Viktor

Az elnök asszonynak egy gondja van: ez a pénz nincs nála. Van viszont három javaslat az asztalon. Az első, hogy a pénzt dobják össze a tagállamok. Önként és dalolva, a saját költségvetésük terhére. Mintha nem lenne jobb dolguk. A második lehetőség egy jól ismert brüsszeli varázsszer, a közös hitelfelvétel. Ma nincs pénz a háborúra, hát majd kifizetik az unokáink. Abszurd. A harmadik javaslat a befagyasztott orosz vagyon lenyúlása. Kényelmes megoldás, de a következményei beláthatatlanok. Hosszas jogi huzavona, perek sokasága és az euró bedőlése. Ez vár ránk, ha ezt az utat választjuk. Válasszuk hát a józan eszünket. Állítsuk le a megnyerhetetlen háború és a korrupt ukrán háborús maffia finanszírozását, és koncentráljuk az erőinket a béke megteremtésére.  Ideje visszafordulni a brüsszeli zsákutcából!

- jelentette ki a miniszterelnök.

 

