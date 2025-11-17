Orbán Viktor: Hétfőbb egy átlagos hétfőnél

Nagy csapást jelentett a magyaroknak, amikor a tegnapi Magyarország-Írország vb-selejtezőn kikapott a labdarúgó-válogatottunk 3:2-re a Puskás Arénában. Orbán Viktor is reagált a vereségre a közösségi oldalán: a videójában több politikus is megszólalt ezzel kapcsolatban, akiket ugyancsak rosszul érintett.

Reagált a magyar válogatott vereségére Orbán Viktor / Fotó: AFP

Orbán Viktor: Csak kóvályog az ember

A videóban Szijjártó Péter elmondta, a tegnapi után "leginkább sehogy" sem aludt éjszaka, és Orbán Viktor is úgy számolt be, hogy alig aludt. Ezt követően Kocsis Máté elmondta, mi volt az első gondolata ma reggel.

Az, hogy miért nem tudunk nyerni egy olyan mérkőzésen, amin kellene

- mondta el a frakcióvezető.

Csak kóvályog az ember

- árulta el Orbán Viktor, hozzátéve, ez nem minden hétfőn jellemző, csupán a rossz hétfőkön.