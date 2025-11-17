Orbán Viktor: Aranybudin nem húzzuk le a pénzünket!

Kaptam egy levelet Ursula von der Leyen asszonytól, próbálom megérteni és igyekszem válaszolni rá, lehetőleg még a holnapi nap során. Nem olyan egyszerű. Azt írja az elnök asszony, hogy "scale of Ukraine's financing gap is significant". ami annyit tesz, hogy az Ukrajna finanszírozásához szükséges hiányzó összeg az jelentős, és ebben a levélben pénzt kér tőlünk. Pénzt kér a tagállamoktól az elnök asszony. Próbálom megfékezni az első reflexeimet, hogy udvarias levelet írjak, mert mégiscsak megdöbbentő dolog, hogy miközben kiderül, hogy Ukrajnában egy háborús maffia elteszi az európai emberek pénzét, a Jóisten tudja, pontosan hova, aközben ahelyett, hogy ellenőrzést rendelnénk elesetleg felfüggesztenénk a további kifizetéseket, azt javasolja a bizottság elnök asszonya, hogy küldjünk még több pénzt. Ez olyan, mintha úgy akarnánk leszoktatni az alkoholistát az ivásról, hogy küldünk neki még egy láda vodkát. Ezt a gondolatomat kell udvariasan közölnöm az elnök asszonnyal a holnapi nap során