Orbán Viktor: Aranybudin nem húzzuk le a pénzünket!

Ursula von der Leyen
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 17. 17:57
ukrajnaháborúOrbán Viktor
Határozott kijelentést tett a miniszterelnök. Orbán Viktor nemrég levelet kapott Ursula von der Leyentől.
"Aranybudin nem húzzuk le a pénzünket!" - jelentette ki a közösségi oldalán Orbán Viktor, ahol egy videót is megosztott.

DPK Háborúellenes gyűlés, Győr, 2025. 11. 15. Orbán Viktor
Határozott kijelentést tett Orbán Viktor / Fotó: Mediaworks

Ezt monda el Orbán Viktor

Kaptam egy levelet Ursula von der Leyen asszonytól, próbálom megérteni és igyekszem válaszolni rá, lehetőleg még a holnapi nap során. Nem olyan egyszerű. Azt írja az elnök asszony, hogy "scale of Ukraine's financing gap is significant". ami annyit tesz, hogy az Ukrajna finanszírozásához szükséges hiányzó összeg az jelentős, és ebben a levélben pénzt kér tőlünk. Pénzt kér a tagállamoktól az elnök asszony. Próbálom megfékezni az első reflexeimet, hogy udvarias levelet írjak, mert mégiscsak megdöbbentő dolog, hogy miközben kiderül, hogy Ukrajnában egy háborús maffia elteszi az európai emberek pénzét, a Jóisten tudja, pontosan hova, aközben ahelyett, hogy ellenőrzést rendelnénk elesetleg felfüggesztenénk a további kifizetéseket, azt javasolja a bizottság elnök asszonya, hogy küldjünk még több pénzt. Ez olyan, mintha úgy akarnánk leszoktatni az alkoholistát az ivásról, hogy küldünk neki még egy láda vodkát. Ezt a gondolatomat kell udvariasan közölnöm az elnök asszonnyal a holnapi nap során

- közölte a miniszterelnök.

 

