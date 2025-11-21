Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Cecília névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Jó helyen járt Orbán Viktor: Itt még a Fradi-Újpest is egy csapatban van

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 21. 21:01
Nagy Ferófogadtatás
Orbán Viktort hatalmas örömmel fogadták.

Magyarország miniszterelnökét, Orbán Viktort kitörő örömmel fogadták, ráadásul az őt váró emberek között ott volt Nagy Feró is, aki annyit mondott: „K*rva jó, hogy itt vagy, Viktor!” – erről videó is készült.

DPK Háborúellenes gyűlés, Győr, 2025. 11. 15. Orbán Viktor
Orbán Viktor / Fotó: Mediaworks

Itt még a Fradi-Újpest is egy csapatban van 😎

– írta az alább megtekinthető videóhoz Orbán Viktor.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu