Orbán Viktor: Brüsszelben háborús terveket gyártanak, mi itthon munkahelyeket

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 25. 07:35
zalaegerszeggyár
Orbán Viktor Zalaegerszegre látogat egy gyárátadóra.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor a közösségi oldalán jelentette be, hogy Zalaegerszegre látogat egy gyárátadóra – ezzel kapcsolatban pedig fontos gondolatokat fogalmazott meg.

Brüsszelben háborús terveket gyártanak, mi itthon munkahelyeket. Reggel 7, indulás Zalaegerszegre. Flextronics gyárátadó. 35 milliárd forintos beruházás, 210 új munkahely, köztük kutató- és fejlesztőmérnökök szép számmal. 

Háború ide vagy oda, mi tartjuk amit ígértünk. Vállalkozásbarát és munkaalapú gazdaságpolitikával új befektetéseket hozunk az országba, Békéscsabától Nyíregyházán át Zalaegerszegig. Emeljük a nyugdíjakat, és bevezetjük a 14. havi nyugdíjat. Bevezetjük a három- és kétgyermekes édesanyák élethosszig tartó adómentességét. Elindítottuk Európa legnagyobb otthonteremtési programját. És a sort hosszan folytathatnám. 

Támadnak is érte balról a brüsszeliek és aktuális hazai helytartóik folyamatosan. Nekik a bankadó túl magas, a nyugdíjrendszer túl bőkezű, az SzJA túl alacsony. 

De a gazdaságpolitika nem csak a számokról meg a táblázatokról szól. A mi intézkedéseinkben egy közös van: azért csináljuk, hogy a magyar emberek jól, egyre jobban éljenek. Nem számít, hogy fiatal vagy idős, családos vagy egyedülálló. A mi kormányzásunkkal mindenki jól jár. Ma reggel Zalaegerszeg is lép egy nagyot előre

– írta Orbán Viktor.

