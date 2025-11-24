Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Orbán Viktor: "Felkészültem, jöhet a csihi-puhi"

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 24. 15:15
miniszterelnökhitel
Orbán Viktor az uniós egyeztetés után a parlamentbe vette az irányt.

Ahogy arról a Bors is beszámolt, hétfőn uniós csúcsot tartottak, amelyen részt vett Orbán Viktor is. A miniszterelnök sommásan összefoglalta, mi is történt az egyeztetésen: Brüsszel továbbra is folytatni akarja a háborút, ám nincs elég pénze, ezért közös hitelt akarnak felvenni. A magyarok viszont ebbe nem akarnak belemenni.

A küzdelmes megbeszélés után sem dőlhetett hátra a miniszterelnök, ugyanis a parlamentben éppen gyűlés van és az azonnali kérdésekre Orbán Viktor is megérkezett. 

