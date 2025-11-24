Orbán Viktor: "Felkészültem, jöhet a csihi-puhi"

Ahogy arról a Bors is beszámolt, hétfőn uniós csúcsot tartottak, amelyen részt vett Orbán Viktor is. A miniszterelnök sommásan összefoglalta, mi is történt az egyeztetésen: Brüsszel továbbra is folytatni akarja a háborút, ám nincs elég pénze, ezért közös hitelt akarnak felvenni. A magyarok viszont ebbe nem akarnak belemenni.
A küzdelmes megbeszélés után sem dőlhetett hátra a miniszterelnök, ugyanis a parlamentben éppen gyűlés van és az azonnali kérdésekre Orbán Viktor is megérkezett.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.