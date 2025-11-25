Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Orbán Viktor: A teljesítmény és a jó befektetések mellett állunk

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 25. 13:28
FlextronicsZalaegerszeg
Harmincöt milliárd forintos beruházást adtak át Zalaegerszegen, a Flextronics új üzeme több mint 200 embernek ad munkát. Orbán Viktor az átadáson elmondta: a kormány a háború és a nehézségek ellenére is biztosítja a megbízható üzleti környezetet.
Miért Zalaegerszeg? Az emberek miatt, de a cégnek máshol is vannak üzemei, így nem csak az itteni munkásokról van szó, hanem az egész országban mindenfelé élő munkásokról – mondta a zalaegerszegi Flextronics-gyár átadásán Orbán Viktor miniszterelnök.

Orbán Viktor elmondta, a kormány a háború és a nehézségek ellenére is biztosítja a megbízható üzleti környezetet.
Fotó: MW

A háborús időkben is érkeznek Magyarországra a nagy cégek, ezért a válasz az, hogy a magyar emberek miatt jönnek. A kormányfő hangsúlyozta, hogy ilyen technológiák nélkül komoly ipar nem jöhet létre.

Orbán Viktor a beruházásról

Harmincöt milliárd forintos beruházásról van szó, több mint 200 embernek ad munkát ez a gyár, amely az autóipar előtt álló legfontosabb kihívásokra igyekszik választ adni

 – mondta a miniszterelnök, jelezve, hogy a foglalkoztatási ráta a vármegyében nőtt, a reálkeresetek is 60 százalékkal emelkedtek. A vármegyében egyre többen jönnek vissza, amiben óriási szerepe van a Flexnek. Mint mondta, elvi kérdés is meghúzódik mind emögött, kérdés, kell-e a magyarok pénzét ilyen gyárak támogatására adni.

Az egyik iskola szerint a magyarok pénzét a legjobb módon költjük el, a teljesítmény és a jó befektetések pártján állunk, hogy legyen kiszámítható életpálya és tisztességes nyugdíj. A másik iskola a baloldali álláspont, ami az elszegényedés, az adóemelés iskolája 

– fogalmazott a miniszterelnök. Orbán Viktor szerint azért is nagy dolog ez a mostani beruházás, mert háború pusztít keleten, amely blokkolja az Európai Unió gazdasági lehetőségeit.

Kitért arra is, hogy ha mindehhez hozzáadjuk, hogy a Flex beszállítóinak 70 százaléka magyar, az export pedig 90 százalék, igen fényes képet kapunk - írja a Magyar Nemzet.

Ez már nem egy sötét hely, a magyar tudás és technológia, az innováció egyik fényes terepe ez, és ami ma működik, az holnap is működni fog. A nyugodt kiszámítható környezet, ideértve a béke és a stabil adópolitika kérdését, mindezt Magyarország nemzeti kormánya a jövőben is garantálja 

– hangsúlyozta a miniszterelnök.

