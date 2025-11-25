Orbán Viktor: A Flextronics egy sikertörténet

Harmincöt milliárd forintos beruházást adtak át Zalaegerszegen, a Flextronics új üzeme több mint 200 embernek ad munkát. Orbán Viktor az átadáson elmondta, az emberek miatt történik ez Zalaegerszegen, de a cégnek máshol is vannak üzemei, így nem csak az itteni munkásokról van szó, hanem az egész országban mindenfelé élő munkásokról. Hangsúlyozta, a háborús időkben is érkeznek Magyarországra a nagy cégek a magyar emberek miatt. A kormányfő kiemelte, hogy ilyen technológiák nélkül komoly ipar nem jöhet létre.

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Az épülő gyáregység kifejezetten az autóipar előtt álló legfontosabb kihívásokra segít majd megoldásokat találni.

Innen Zalából látják majd el Európát autóipari, informatikai és akkumulátor platformokkal, és mindenfajta olyan elektronikai eszközzel, amelyről egy földi halandó nem is tudja, hogy léteznek. Mindehhez Magyarország Kormánya 7,8 milliárd forintnyi támogatással járult hozzá

– emelte ki a miniszterelnök. Megjegyezte a Flextronics 6000 magyar embernek ad munkát, akikből 4000 Zalaegerszegen dolgozik. Hozzátette, ebbe a vármegyébe többen jönnek vissza az elmúlt öt évben, mint ahányan elköltöznek, a sikerben pedig óriási sikere van a Flex-nek.

Orbán Viktor a beruházás fontosságáról

Az egyik iskola szerint a magyarok pénzét a legjobb módon költjük el, a teljesítmény és a jó befektetések pártján állunk, hogy legyen kiszámítható életpálya és tisztességes nyugdíj. A másik iskola a baloldali álláspont, ami az elszegényedés, az adóemelés iskolája

– fogalmazott a miniszterelnök. Orbán Viktor szerint azért is nagy dolog ez a mostani beruházás, mert háború pusztít keleten, amely blokkolja az Európai Unió gazdasági lehetőségeit.

Örüljünk, hogy a Flextronics egy sikertörténet, évekre előre megvannak a megrendelések, tehát ez a gyár nemcsak fölépítésével szimbolizál sikertörténetet, hanem a megrendelések miatt mondhatjuk, hogy kódolva van, hogy a következő évek egyik nagy ipari sikere legyen itt Magyarországon

– emelte ki a kormányfő.

