A Fehér Ház is posztolt Orbán Viktorról

Az Amerikai Egyesült Államok kormányának hivatalos Facebook-oldala, valamint Trump elnök oldala is megemlékezett Orbán Viktor megérkezéséről a Fehér Házba. Donald J. Trump elnök fogadja Orbán Viktor magyar miniszterelnököt a Fehér Háznál – írták a videóhoz, amely az Orbán megérkezése utáni pillanatokat mutatja.