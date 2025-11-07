A Fehér Ház is posztolt Orbán Viktorról

Az Amerikai Egyesült Államok kormányának hivatalos Facebook-oldala, valamint Trump elnök oldala is megemlékezett Orbán Viktor megérkezéséről a Fehér Házba. Donald J. Trump elnök fogadja Orbán Viktor magyar miniszterelnököt a Fehér Háznál – írták a videóhoz, amely az Orbán megérkezése utáni pillanatokat mutatja.
