Orbán Viktor: Brüsszelben nagy a baj

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor új poszttal jelentkezett a közösségi oldalán, amiben elmondta, hogy nagy a baj Brüsszelben, ugyanis nem akármit kért a tagállamoktól az Európai Bizottság elnöke.
Brüsszelben nagy a baj. Az Európai Bizottság elnöke rendkívüli levélben kér pénzt a tagállamoktól, Ukrajna finanszírozására. Ehhez nekünk is lesz pár szavunk!
– írta Orbán Viktor az alább megtekinthető posztjában.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.