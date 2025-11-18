Orbán Viktor: Brüsszelben nagy a baj

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor új poszttal jelentkezett a közösségi oldalán, amiben elmondta, hogy nagy a baj Brüsszelben, ugyanis nem akármit kért a tagállamoktól az Európai Bizottság elnöke.

Orbán Viktor szerint Brüsszelben nagy a baj / Fotó: Fischer Zoltán

Brüsszelben nagy a baj. Az Európai Bizottság elnöke rendkívüli levélben kér pénzt a tagállamoktól, Ukrajna finanszírozására. Ehhez nekünk is lesz pár szavunk!

– írta Orbán Viktor az alább megtekinthető posztjában.