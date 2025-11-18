14. havi nyugdíjMagyar-írMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor: Brüsszelben nagy a baj

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 18. 12:38
brüsszeli vezetésbaj
Orbán Viktor elmondta, mit kért az Európai Bizottság elnöke a tagállamoktól.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor új poszttal jelentkezett a közösségi oldalán, amiben elmondta, hogy nagy a baj Brüsszelben, ugyanis nem akármit kért a tagállamoktól az Európai Bizottság elnöke.

ORBÁN Viktor
Orbán Viktor szerint Brüsszelben nagy a baj / Fotó: Fischer Zoltán

Brüsszelben nagy a baj. Az Európai Bizottság elnöke rendkívüli levélben kér pénzt a tagállamoktól, Ukrajna finanszírozására. Ehhez nekünk is lesz pár szavunk!

– írta Orbán Viktor az alább megtekinthető posztjában.

 

