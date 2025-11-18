14. havi nyugdíjMagyar-írMegasztárHáborúellenes Gyűlés
5°C Székesfehérvár

Jenő névnapja

Magyar Péter jelöltjei: baloldali, Brüsszel szólamait fújó, ukránpárti figurák

Magyar Péter
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 18. 08:36
baloldalUkrajna
Nem újított meg semmit a Tisza Párt, ezek ugyanazok.
Bors
A szerző cikkei

Szép számmal akadnak baloldali, Brüsszel szólamait fújó, ukránpárti nézeteket valló figurák a Tisza előválasztására jelentkező személyek között. S a jelzők nem csak az olyan ismert figurákra érvényesek, mint Nagy Ervin vagy Bódis Kriszta, hívja fel rá a figyelmet a Magyar Nemzet. Hosszú vergődés és egy pártot megrázó adaszivárgási botrány után végül bemutatta Magyar Péter pártja a jelöltjeit. Elvileg a a 106-ból 105 országgyűlési egyéni országgyűlési választókerületben (oevk) hárman versengenek majd a jelöltségért, a valóságban a pártvezetés fogja kimondani a végső szót. Egyetlen választókerületben nem lesz "verseny", a 3-asban, itt Magyar Péter lesz az egyéni képviselőjelölt.

Baranya vármegyében a hűtlen kezeléssel gyanúsított pécsi szocialista alpolgármester, Ruzsa Csaba testvére akar tiszás képviselő lenni. De volt baloldali szereplő a fővárosban is akad,immár tiszásként a fővárosban, az V. kerületben méreti meg magát az előválasztáson Tanács Zoltán, akiről szeptemberben írta meg a HVG, hogy a Tisza programfelelőseként folytatja pályáját. Amelyet a tanácsadói szakmában épített fel egy olyan cégnél, az IFUA Horváth & Partners-nél, amely nagyon jól feküdt a Gyurcsány-kormánynál, de nem csak ott, hanem a Demszky Gábor-féle fővárosi vezetésnél és az ősszocialista angyalföldi önkormányzatnál is.

A Tisza előválasztásán ringbe lép Bárkányi Bence, mégpedig Szentesen (Csongrád-Csanád 03.). Az országos nyilvánosság előtt teljesen ismeretlen Bárkányi esete annyiban érdekes, hogy szorosan együtt mozog egy nemrégiben még a Momentumban politizáló helyi képviselővel, vagyis Magyar Péter értelmezése szerint egy „óbaloldalival”. Különféle Facebook-bejegyzések szerint Bárkányi több akciót is közösen vitt véghez Borsik Viktor mára függetlenné lett politikussal, és volt már példa arra is, hogy népszerűsítették egymás akcióit.

Csongrád-Csanád vármegye 3-as számú körzetében (Szentesen és környékén) Bocskay István, Páger Krisztina és Bárkányi Bence szerepel az aspiránsok között. 

Bocskay István a Magyar Nemzet információi szerint a szentesi ipari parkért felel, a térségben állítólag Zsebes becenéven szólítják.

A Mandiner cikke szerint Páger Krisztina Magyar Péter embere, a Tisza Párt vármegyei koordinátora, aki az utóbbi években több helyi megmozdulás, demonstráció és közéleti botránykeltésben is részt vett. Bárkányi Bencét a Tisza Párt fiatal politikusai között emlegetik, a Mandiner szerint kebelbarátja Borsik Viktornak, a Momentum ifjúsági szervezetének elnökének, aki 2025 nyarán távozott a pártból.

A Vas vármegyei 1. egyéni választókerületben a jelöltek között szerepel Csiszár Zsófia, aki a Magyar Nemzet információi szerint Balassa Péter korábbi jobbikos képviselő emberének számít. A tavalyi önkormányzati választáson egy civil szervezet jelöltjeként mindössze 3,41 százalékot ért el, alig több mint száz voksot gyűjtött be. Úgy tudni, Balassa a háttérben paktumot kötött Magyar Péterékkel, megcélozva a járási hivatal vezetői posztját. 

Baloldali jelöltek, baloldali program

Eddig, amikor például a genderaktivista Bódis Kriszta kiállt a bevándorlás vagy Nagy Ervin Ukrajna finanszírozása mellett, Magyar Péter azzal védekezett, hogy ők nem a Tisza politikusai, így nem a Tisza álláspontját képviselik, emlékeztetett Deák Dániel, a XXI. Század vezető elemzője. 

Innentől kezdve azonban ezek a túlságosan is baloldali emberek sajtóhírek szerint a Tisza jelöltjei, így amit ők képviselnek, az a Tisza álláspontja is egyben. Innentől kezdve még világosabb lesz, hogy a Tisza valójában egy baloldali párt 

– véli a politológus.

Brüsszelből könnyen irányítható emberek

Miután országosan és helyben is jól ismert baloldali emberek kerültek a jelöltek közé, ezek mind olyan politikusok lesznek, akik teljesítik a brüsszeli elvárásokat például Ukrajna, a háború, az adóemelések vagy a migráció ügyében, ami egyértelműen túlzott kockázatot jelent Magyarország számára. Ezt egyébként az elmúlt hetekben a Tisza eddigi politikusai is világossá tették: Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke azt is kijelentette, ha mindent elmondanának a terveikből, abba belebuknának – mondta Deák Dániel.

Ez az új baloldali ellenzék toborzása 

A Tisza párt jelöltállítási folyamata látványosnak szánt politikai produkció, ám valójában technikai zavarokkal, előre lezsírozott döntésekkel és központi akarat szerinti jelöltkijelöléssel zajlik – állítja Mráz Ágoston Sámuel, Nézőpont Intézet vezetője.

Az elemző 6+1 pontban foglalta össze a Tisza-jelöltekkel kapcsolatos véleményét: 

1. Technikai káosz és késlekedés

Mráz felhívja a figyelmet arra, hogy a Tisza többször elhalasztott jelöltbejelentése is komoly szervezési hiányosságokra utal. A november 17-i 19 órás határidő helyett este 10-kor is csupán a választókerületek alig 20 százalékában volt ismert a név, ami szerinte a technikai szervezetlenség jele.

2. Előre lezsírozott előválasztás

A Tisza-előválasztás intézménye szerinte ebben a formában komolytalan, mivel a jelöltek valójában már jóval a bejelentések előtt eldőltek. Ezt támasztja alá, hogy a baloldali sajtó napokkal korábban tudni vélte, kik indulnak (például Nagy Ervin vagy Rost Andrea). Mráz szerint a fennmaradó néhány napban lehetetlen lenne valós, megalapozott döntést hozni: „Ezt az egészet előre leosztották.”

3. Nem helyi jelöltek, hanem központi kiküldöttek

A politikai elemző úgy látja, a Tisza által bemutatott jelöltek nem helyi ügyek képviseletére érkező, alulról jövő szereplők, hanem központi „kiküldöttek”. A cél nem az autonóm parlamenti munka, hanem a központi irány követése. „A Tisza nem néppárt, hanem politikai vállalkozás” – fogalmaz.

4. A lojalitás ára

Mráz felveti: ha a jelöltek a központ emberei, akkor felmerül a kérdés, hogyan biztosítják a lojalitásukat. Párhuzamot von a Bajnai-korszak gyakorlataival, amikor a képviselőknek külön dokumentumokkal kellett elköteleződniük. Szerinte a Tisza kínálata világosan baloldali irányt tükröz – adóemelésekkel, vagyonadóval, uniós eladósodással és a szuverenitás csökkentésével –, így jelöltjei is szükségszerűen ezt a politikai pozíciót képvisel

5. Más közönségnek szól az üzenet

Mráz értelmezésében míg Orbán Viktor a jobboldali és középen álló szavazókhoz beszél, addig Magyar Péter elsősorban a „Brüsszel-párti, Orbán-ellenes baloldali” választókat célozza. Szerinte a Tisza párt programja is ezt a politikai identitást tükrözi.

6. Nem kormányváltás, hanem új ellenzék építése

Magyar Péter kommunikációja gyakran sugallja, hogy „ők a többség” és küszöbön áll a kormányváltás. Ezzel szemben Mráz szerint a valós cél egy új ellenzék toborzása, amit a közvélemény-kutatások is alátámasztanak.

+1. A dramaturgia működik – a valóság kevésbé

A Tisza narratívája, a felfűtött közönségszavazás, az időhúzás és az „átlagemberek” bemutatása szerinte mind egy jól felépített politikai show része. Ennek azonban nincs sok köze valódi részvételi demokráciához, mert a jelöltek – ha mandátumot szereznek – „szavazógépként” fognak működni. 

A dramaturgiához ért a Tisza, s ezt elemzőként érdemes észrevenni, de nem érdemes elhinni: az egész jelöltállítás egy showműsor, időhúzással, közönségszavazással, álrészvételiséggel, átlagember-arcokkal. Ez mind félrevezetés. Ezek az emberek, ha képviselők lesznek, szavazógépekké válnak. 

Nem a személyük a fontos, hanem a kezük

 – írja Mráz Ágoston Sámuel. 

Orbán Viktor az ellenzéki jelöltállításról: Ugyanaz a baloldali gyülekezet, mint négy éve

Déjà vu. Ellenzéki jelöltállítás. Újra itt van a nagy csapat. Ugyanaz a baloldali gyülekezet, mint négy éve. Ez pedig tudjuk mit jelent. Ha Magyarországon a baloldalé a hatalom, akkor Brüsszel irányít. Hazugság a választások előtt, utána megszorítások, adóemelések, munkanélküliség és káosz. Túl baloldaliak, túl brüsszeliek és túl kockázatosak. Miért adnánk a kezükbe Magyarország sorsát?

- olvasható Orbán Viktor Facebook-oldalán,.

