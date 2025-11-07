Beszédes az Orbán-Trump munkaebéd ülésrendje

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője arra hívta fel a figyelmet közösségi oldalán, hogy a magyar kormányfő közvetlenül az Egyesült Államok elnöke mellett fogalt helyet a washingtoni munkaebéden. Ez természetesen nem véletlen, és nem is puszta formalitás vagy udvariasság: komoly üzenetet hordoz.

Donald Trump mellett ül Orbán Viktor a közös ebéden, ezzel is mutatva: az amerikai elnök a barátjának és fontos szövetségesének tartja a magyar kormányfőt. Emlékezetes: Zelenszkijt a túloldalra ültette, amikor legutoljára fogadta.

Deák kiemelte azt is: "az amerikai elnök támogatja a békepárti magyar álláspontot, és azt sem tartja jónak, hogy Brüsszel támadja hazánkat a bevándorlás és a háború kapcsán képviselt álláspontja miatt. Összességében látható, hogy hiába akartak éket verni a két vezető közé — például Zelenszkij —, ez nem sikerült, az amerikai–magyar kapcsolatokban valóban beköszöntött az aranykor!" — írta.