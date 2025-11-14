Orbán Viktor nagy bejelentést tett: megjött az első szállítmány - Fotó

Mint az ismert Orbán Viktor kedden az ATV-ben járt, ahol interjút adott Rónai Egonnak. A beszélgetés alatt a kormányfő különböző dolgokat rajzolt a jegyzetére, ami hamar felkapottá vált, és a mai napig beszélnek róla.

Orbán Viktor Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Sőt olyannyira, hogy a napokban elkezdték azt különböző termékekre felvinni. Nemrégiben pedig a Digitális Polgári Körök (DPK) webshopja bejelentette, hogy már megvásárolhatóak azok a termékek, amelyen az Orbán Viktor által készített rajz fotója látható. A miniszterelnök pedig most a Facebook-oldalán közölte, hogy ő hozzá is megérkezett az első szállítmány, ahogy ő fogalmazott az ország kedvenc jegyzetéről.

Nekem már megjött az első szállítmány. Az ország kedvenc jegyzete mától megrendelhető a https://dpkshop.hu honlapon. A pulóverekből befolyt minden bevétel a kárpátaljai gyermekeket segítő KEGYES Alapítványnak megy, a “Jónak lenni jó!” kampány keretében

- írja a miniszterelnök a posztjában.