Most érkezett a bejelentés Orbán Viktortól: ma este minden kiderül

Hatalmas bejelentést tett a közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök a posztjában elárulta, hogy ma este élőben jelentkezik Hajdú B. István és még egy személy társaságában, akinek a kilétét egyelőre nem fedte fel.
Ma 20 órakor élőben itt, a Facebookon. Minden kiderül. Mi itt leszünk. De vajon ki még?
- árulta el a miniszterelnök.
