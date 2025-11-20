Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Olivér névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Most érkezett a bejelentés Orbán Viktortól: ma este minden kiderül

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 20. 08:45
miniszterelnökbejelentés
Nagy bejelentést tett Orbán Viktor.
Bors
A szerző cikkei

Hatalmas bejelentést tett a közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök a posztjában elárulta, hogy ma este élőben jelentkezik Hajdú B. István és még egy személy társaságában, akinek a kilétét egyelőre nem fedte fel.

DPK Háborúellenes gyűlés, Győr, 2025. 11. 15. Orbán Viktor
Hamarosan élőben jelentkezik Orbán Viktor / Fotó: Mediaworks

Nagy bejelentést tett Orbán Viktor

Ma 20 órakor élőben itt, a Facebookon. Minden kiderül. Mi itt leszünk. De vajon ki még?

- árulta el a miniszterelnök.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu