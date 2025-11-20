Kiszivárgott von der Leyen újabb ukrán pénzeket követelő levele

Nyilvánosságra került az a levél, amelyet Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke küldött a tagállami vezetőknek hétfőn – számol be róla a Politico, amely közzétette a dokumentumot.

Orbán Viktort felháborította Ursula von der Leyen levele (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán)

Ez volt az a levél, amely felháborította Orbán Viktor magyar miniszterelnököt.

Próbálom megfékezni az első reflexeimet, hogy udvarias levelet írjak, mert az egészen megdöbbentő dolog, amikor kiderül, hogy Ukrajnában egy háborús maffia elteszi az európai emberek pénzét, a jó Isten tudja pontosan hova, ahelyett, hogy ellenőrzést rendelnénk el, esetleg fölfüggesztenénk a további kifizetéseket, azt javasolja a Bizottság elnöke, hogy küldjünk még több pénzt

– fogalmazott a kormányfő.

Ez olyan, mintha úgy akarnánk leszoktatni egy alkoholistát az ivásról, hogy küldünk neki még egy láda vodkát

– tette hozzá.

A most nyilvánosságra került szöveg magyarázatot ad arra, miért tartja megdöbbentőnek a magyar miniszterelnök Ursula von der Leyen követelését.

Ukrajna finanszírozási hiánya jelentős mértékű. A Nemzetközi Valutaalap előzetes előrejelzései szerint – feltételezve, hogy a háború 2026 végére véget ér, és figyelembe véve az EU, a tagállamok és a nemzetközi partnerek által már megígért összes támogatást – Ukrajna továbbra is hatalmas hiánnyal fog szembesülni, amelyet új források bevonása nélkül nem lehet áthidalni

– kezdte levelét az Európai Bizottság elnöke.

„Ezzel a levéllel szeretném felvázolni azokat a főbb lehetőségeket, amelyeket a bizottság azonosított Ukrajna további, időszerű pénzügyi támogatására. Kombinációk vagy egymást követő változatok elképzelhetők, feltéve, hogy biztosítják, hogy a segítségnyújtás akkor és úgy történjen, amikor és ahogy Ukrajnának leginkább szüksége van rá” – áll az írásban.

A finanszírozásnak gyorsan rendelkezésre kell állnia, az első kifizetéseknek 2026 második negyedévének elejére hatályba kell lépniük. Bármely új pénzügyi csomagnak biztosítania kell Ukrajna adósságának fenntarthatóságát. Gondoskodnia kell arról, hogy ne jelentsen további költségvetési terhet az ország számára. A finanszírozásnak elég rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy figyelembe vegye az ukrán finanszírozási igények jelentős bizonytalanságait az elkövetkező években. A terhek megosztásának tisztességesnek kell lennie a nemzetközi partnerekkel

– utal Von der Leyen arra, hogy a számítások szerint 2026 első negyedévének végére elfogyhat Ukrajna pénze.