Videón a pillanat: így érkezett meg Orbán Viktor a Fehér Házba

Mint arról korábban hírt adtunk, Orbán Viktor az Amerikai Egyesült Államokba utazott, hogy ott Donald Trump amerikai elnökkel találkozzon. Nos, a magyar miniszterelnök magyar idő szerint nem sokkal fél hét előtt megérkezett a Fehér Házba, ahol Trump elnök a bejáratnál szívélyesen fogadta. A két vezető jó kapcsolatot ápol egymással, a CNN az amerikai elnök szoros szövetségesének nevezte a magyar kormányfőt. Orbán Viktor pedig úgy fogalmazott korábban: ha van aranykora az amerikai-magyar kapcsolatoknak, akkor az most van.

Donald Trump és Orbán Viktor a Fehér Ház előtt

Fotó: AFP / AFP

A kétoldalú megbeszélés hamarosan kezdődik. A találkozó tétje jelentős: energetikai és békepolitikai kérdések mellett a magyar gazdaság jövőjét érintő stratégiai együttműködések is napirenden lesznek. Ezen kívül az orosz-ukrán háború lezárását célzó egyeztetés is várható a két vezető között.

Orbán Viktor legutóbb 2019-ben járt a Fehér Házban. Ezúttal így érkezett meg a miniszterelnök:

Itt pedig a pillanat, ahogy a magyar miniszterelnök elindul a Fehér Ház felé: