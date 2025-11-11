Orbán Viktor: a rezsicsökkentés biztonságban van

Orbán Viktor interjút adott Rónai Egonnak. Magyarország miniszterelnöke most a közösségi oldalán osztott meg belőle egy részletet, amiben a magyar-amerikai csúcstalálkozó egyik legfontosabb megállapodásáról beszél, ami szerint Magyarország mentesül a szankciók alól az orosz energiahordozók tekintetében.

Amíg Donald Trump az Egyesült Államok elnöke, én pedig Magyarország miniszterelnöke, addig ez a megállapodás érvényes. És a rezsicsökkentés biztonságban van.

– írta az alább megtekinthető videóhoz Orbán Viktor.