Orbán Viktor: Naggyá tesszük Magyarországot!

Ahogy arról a Bors már beszámolt, elképesztő sikerrel zárult a múlt hét pénteken lezajlott Orbán-Trump-csúcs: fontos döntések, megállapodások születtek Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok között. A legfontosabb: amíg Donald Trump az amerikai elnök és Orbán Viktor a magyar miniszterelnök, addig hazánk teljes szankciómentességet kap a Török Áramlat és a Barátság vezetékek esetében, aminek köszönhetően továbbra is olcsó lesz itthon az energia. A küldöttség sikeresen megvédte a Brüsszel által oly sokat támadott rezsicsökkentést, mely nélkül már karácsonykor brutális energiaárakkal szembesülhettek volna a magyar családok.

A találkozóval kapcsolatban most pedig újabb fotóalbummal jelentkezett a miniszterelnök.

40 óra Amerikában. Megcsináltuk, amiért jöttünk. Naggyá tesszük Magyarországot!

- írta a Facebook-oldalán megosztott képekhez Orbán Viktor.

A képeket itt meg is nézheted: