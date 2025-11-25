Orbán Viktor fotókon mutatta meg, átadták a Flex új gyárát Zalaegerszegen

Orbán Viktor Facebook-posztban, képeken mutatta meg, hogy átadták a Flex új gyárát Zalaegerszegen.
A 35 milliárd forintos beruházás 210 magasan képzett szakembernek ad majd munkát.
- emelte ki. Hozzátette, a nemzeti kormány békét, stabilitást és kiszámíthatóságot hoz.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.