Emilio Lánya EsküvőHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Katalin névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor fotókon mutatta meg, átadták a Flex új gyárát Zalaegerszegen

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 25. 14:26 / FRISSÍTÉS: 2025. november 25. 14:30
FlexZalaegerszeg
Mint írta, a nemzeti kormány békát, stabilitást és kiszámíthatóságot ígér.
Bors
A szerző cikkei

Orbán Viktor Facebook-posztban, képeken mutatta meg, hogy átadták a Flex új gyárát Zalaegerszegen. 

A 35 milliárd forintos beruházás 210 magasan képzett szakembernek ad majd munkát.

- emelte ki. Hozzátette, a nemzeti kormány békét, stabilitást és kiszámíthatóságot hoz.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu