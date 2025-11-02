Mit választasz? 14. havi nyugdíjat vagy tiszás nyugdíjcsökkentést: a kormányt és kihívóját egy világ választja el ebben is

Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön egy videóüzenetben jelentette be, hogy bár nagy vita övezte, de eldőlt: lesz 14. havi nyugdíj. Jelenleg ennek a bevezetési rendjén dolgozik a kormány. A kabinet döntése azért is nagyon fontos, mert a különböző tiszás politikusok, megszólalók és szakértők egy ideje már ara kondicionálják a közvéleményt, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszer „túl bőkezű”.

Eldőlt: lesz 14. havi nyugdíj Fotó: MTI

A tiszások a nyugdíjcsökkentés mellett érvelnek

Mint ismert, a Tisza alelnöke, Tarr Zoltán nemrég arról beszélt, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszert „nem feltétlenül kell és szabad” fenntartani. Hogy milyen változásokat terveznek a nyugdíjakkal kapcsolatban Magyar Péterék, arra az olyan, tiszás szakértők által elmondottak alapján lehet következtetni, mint Petschnig Mária Zita és Simonovits András – írja a Mandiner.

Az általuk elmondottak alapján a Tisza Párt

eltörölné a Nők 40-et és a 13. havi nyugdíjat,

csökkentené a nyugdíjakat,

valamint a legmagasabb nyugdíjakra 10-20 százalékos adót vetne ki.

Petschnig Mária Zita, a Tisza Párt programírója több tiszás rendezvényen is ellenezte a 13. havi nyugdíjat. A szakértő szerint „igazságtalan” a 13. havi nyugdíj: „Ez igazságosabb lenne, mert nem lehet azt mondani, hogy a 13. havi nyugdíj közvetlenül a munkavégzéshez kapcsolódik, az már egy külön tészta, tehát ott egy átlagnyugdíjat kap egy kisnyugdíjas. Az neki valami fölzárkózás, és a nagynyugdíjas meg nem kapja meg azt az őrült nagy nyugdíjat, amivel egyébként se tud mit kezdeni.”