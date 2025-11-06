NGM: szeptemberben tovább bővült a kiskereskedelmi forgalom

Szeptemberben a kiskereskedelmi forgalom volumene éves alapon 3,4 százalékkal nőtt. A kormány a fogyasztás további élénkítése, a magyar családok és nyugdíjasok védelme érdekében folytatja a harcot az indokolatlan áremelésekkel szemben, ezért december 1-től további 14 termékre kiterjeszti és 2026 február 28-ig meghosszabbítja az árréscsökkentést.

Kitértek arra is, hogy a Tisza által tervezett brutális munkát és nyugdíjakat terhelő adóemelésekkel ellentétben a kormány folytatja az adócsökkentéseket. Adómentessé tették a CSED-et, a GYED-et és az örökbefogadói díjat, teljes személyi jövedelemadó-mentességet kaptak a háromgyermekes anyák, jövőre pedig érkezik a 40 év alatti kétgyermekes anyák és a 30 év alatti anyák szja-mentessége is. Mindezek mellett 2026-tól több lépésben ugyan de bevezetik a 14. havi nyugdíjat.

Idézték, hogy a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2025 szeptemberében a kiskereskedelmi forgalom volumene a nyers adat szerint 3,4 százalékkal, naptárhatástól megtisztítva 3 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva, míg az előző hónaphoz képest változatlan maradt. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 3,1 százalékkal, ezen belül az élelmiszer-kiskereskedelem 76 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzleteké 4,3 százalékkal bővült. Miközben a nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 3,5 százalékkal nőtt. Országos szinten a kiskereskedelmi forgalom szeptemberben elérte az 1661 milliárd forintot. 2025 január-szeptemberében a kiskereskedelemi forgalom volumene 2,8 százalékkal emelkedett 2024 első kilenc hónapjához képest.

A kormány elkötelezett a családok anyagi biztonságának további erősítése mellett, ami a fogyasztás élénkítéséhez is érdemben hozzájárul. Ezért Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtjuk végre: 2025 júliusától adómentes lett a CSED, a GYED és az örökebfogadói díj, október 1-től pedig teljes személyi jövedelemadó-mentességben részesülnek a háromgyermekes anyák.

A kormány azonban itt nem áll meg, a Tisza kiszivárgott tervével szemben mi nem elvesszük a magyar családok és nyugdíjasok pénzét, hanem támogatjuk őket, ezért 2026 januárjától érkezik a 30 év alatti anyák és a 40 év alatti kétgyermekes anyák szja-mentessége, valamint két lépcsőben megduplázzuk a családi adókedvezményt is, 2026-tól pedig több lépésben bevezetjük a 14. havi nyugdíjat

- fogalmazott az NGM.