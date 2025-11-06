Szentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Nagy Tímea boldogan osztotta meg: megkapta a háromgyermekes anyáknak járó adókedvezményt

Nagy Tímea
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 06. 13:03
adókedvezménynemzeti konzultáció
Nagy Tímea nagyon hálás.

Nagy Tímea kétszeres olimpiai bajnok, hatszoros világbajnok, Európa-bajnok párbajtőrvívó, a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének Elnöke nagy örömmel osztotta meg a közösségi oldalán, hogy ő is megkapta a háromgyermekes anyáknak járó adókedvezményt.

Nagy Tímea / Fotó: BachPekaryMate (via Magyar Nemzet)

Megérkezett a fizetésem és benne már ott a háromgyermekes adókedvezmény🙂 Most csak annyit mondok: hálás vagyok❤️🎁🇭🇺

– írta a közösségi oldalán Nagy Tímea.

A Nemzeti Konzultáció egyik kérdése is ezzel kapcsolatos volt: Egyetért-e Ön azzal, hogy el kell törölni az adómentességet az édesanyáknál és a fiataloknál? – úgy tűnik, hogy egyértelmű a válasz, hiszen minden támogatás jól jön a családoknál, és ezek szerint Nagy Tímeának is jól jön ez a segítség.

