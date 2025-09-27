Mutatjuk a nemzeti konzultáció utolsó, ötödik kérdését – videó

– Itt a nemzeti konzultáció utolsó, 5. kérdése.

Egyetért-e Ön a vállalatok által fizetett társasági adó megemelésével?

– szúrta ki a Magyar Nemzet a kormány oldalára feltöltött videóban.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára, Hidvéghi Balázs emellett emlékeztetett, hogy

Magyarországon a legalacsonyabb a társasági adó az Európai Unióban.

A Fidesz–KDNP-kormány által bevezetett 9 százalékos kulcs 2010-ben és azelőtt még 19 százalékos volt.

A magyar kormány kiemelt célja a vállalkozások terheinek folyamatos csökkentése és ezzel a magyar cégek versenyképességének növelése.

– mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.

Úgy folytatta:

Az eredmény egyértelmű: beruházási rekordok, egymillió új munkahely és rekordalacsony munkanélküliség. Brüsszelben azonban azt akarják, hogy emeljük meg a vállalatok által fizetett adót. Azt követelik, hogy a magyar kisvállalkozások is fizessék a nyugat-európai cégekhez hasonló, akár 30 százalékos társasági adót. Ez azonban több százezer magyar vállalkozást aérintene hátrányosan. Csökkennének a bérek, a cégek pedig kénytelenek lennének munkavállalókat elbocsátani.

Hidvéghi Balázs szerint jogunk van alacsonyan tartani a vállalati adókat és jogunk van elősegíteni a magyar cégek versenyképességét is.

– Ha a brüsszeli terveket végrehajtó hazai ellenzék kerülne hatalomra, mindez veszélybe kerülne. A döntés, ami előttünk áll, világos. Folytatjuk a magyar utat, adócsökkentéssel, családi adókedvezményekkel, a fiatalok és édesanyák adómentességével,

vagy engedünk Brüsszelnek és a hazai kiszolgálóiknak, akik megemelnék az adókat, eltörölnék a családi adókedvezményt és megszüntetnék a rezsicsökkentést.

A nemzeti konzultáció lehetőséget ad arra, hogy ezekről a mindenkit érintő kérdésekről mindenki világosan véleményt is mondhasson. Vannak, akik ezt nem akarják. Vannak, akik el akarják titkolni, hogy valójában mire készülnek. Ne engedjük, hogy átverjenek minket – folytatta az államtitkár.

A nemzeti konzultáció összes, végleges kérdése: