Mutatjuk a nemzeti konzultáció utolsó, ötödik kérdését – videó

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 27. 10:34
– Itt a nemzeti konzultáció utolsó, 5. kérdése. 

Egyetért-e Ön a vállalatok által fizetett társasági adó megemelésével?

– szúrta ki a Magyar Nemzet a kormány oldalára feltöltött videóban

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára, Hidvéghi Balázs emellett emlékeztetett, hogy 

Magyarországon a legalacsonyabb a társasági adó az Európai Unióban.

A Fidesz–KDNP-kormány által bevezetett 9 százalékos kulcs 2010-ben és azelőtt még 19 százalékos volt.

A magyar kormány kiemelt célja a vállalkozások terheinek folyamatos csökkentése és ezzel a magyar cégek versenyképességének növelése.

– mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. 

Úgy folytatta:  

Az eredmény egyértelmű: beruházási rekordok, egymillió új munkahely és rekordalacsony munkanélküliség. Brüsszelben azonban azt akarják, hogy emeljük meg a vállalatok által fizetett adót. Azt követelik, hogy a magyar kisvállalkozások is fizessék a nyugat-európai cégekhez hasonló, akár 30 százalékos társasági adót. Ez azonban több százezer magyar vállalkozást aérintene hátrányosan. Csökkennének a bérek, a cégek pedig kénytelenek lennének munkavállalókat elbocsátani.

Hidvéghi Balázs szerint jogunk van alacsonyan tartani a vállalati adókat és jogunk van elősegíteni a magyar cégek versenyképességét is.

– Ha a brüsszeli terveket végrehajtó hazai ellenzék kerülne hatalomra, mindez veszélybe kerülne. A döntés, ami előttünk áll, világos. Folytatjuk a magyar utat, adócsökkentéssel, családi adókedvezményekkel, a fiatalok és édesanyák adómentességével, 

vagy engedünk Brüsszelnek és a hazai kiszolgálóiknak, akik megemelnék az adókat, eltörölnék a családi adókedvezményt és megszüntetnék a rezsicsökkentést.

A nemzeti konzultáció lehetőséget ad arra, hogy ezekről a mindenkit érintő kérdésekről mindenki világosan véleményt is mondhasson. Vannak, akik ezt nem akarják. Vannak, akik el akarják titkolni, hogy valójában mire készülnek. Ne engedjük, hogy átverjenek minket – folytatta az államtitkár.

A nemzeti konzultáció összes, végleges kérdése: 

  1. Egyetért-e Ön azzal, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszert egy magasabb adókulcsú, többsávos adórendszer váltsa fel?
  2. Egyetért-e Ön azzal, hogy szűkíteni kell a családi adókedvezményeket?
  3. Egyetért-e Ön azzal, hogy el kell törölni az adómentességet az édesanyáknál és a fiataloknál?
  4.  Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország az olcsóbb orosz energia helyett drágább forrásokból szerezzen be olajat és gázt, akkor is, ha emiatt nő a családok rezsiszámlája, és megszűnik a rezsicsökkentés?
  5. Egyetért-e Ön a vállalatok által fizetett társasági adó megemelésével?
