Beismerő vallomást tett Magyar Péter

Magyar Péter
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 08. 16:27
Tisza PártTISZA Világmobiltelefonos
Magyar Péter tagadta egy ideig, majd végül elismerte az adatszivárgást.

Hétfőn újabb botrány robbant ki Magyar Péter pártjában. Az Index számolt be arról, hogy a párt Tisza Világ elnevezésű mobiltelefonos alkalmazásából majdnem húszezer Tisza-szimpatizáns adatai kerültek ki az internetre. A lap azt írta, hogy a Tisza mobilalkalmazásán ukránok is dolgozhattak, sőt, az üzemeltetésben is részt vehetnek. 

HZ1_7418
 

Annyi viszont bizonyos, hogy a kiszivárgott adatbázis szerint az alkalmazás adminjai között megtalálható egy ukrán férfi, bizonyos Miroslav Tokar. Róla az Index azt derítette ki, hogy ungvári illetőségű és webfejlesztőként dolgozik. Mégpedig nem máshol, mint a PettersonApps nevű, több mint száz embert foglalkoztató ukrán informatikai cégnél, amely többek között éppen mobilalkalmazások fejlesztésével foglalkozik. A vállalat vezérigazgatója, Oleh Ostroverkh Volodimir Zelenszkij támogatója és egy civil szervezeten keresztül közreműködhet az ukrán hadsereg drónfejlesztési törekvéseiben.

Beismerő vallomást tett Magyar Péter

Magyar Péter a korábbi és a mostani tiszás adatszivárgási botrány kapcsán is hevesen tagadta, hogy történt volna bármilyen adatszivárgás, és fideszes hazugságról beszélt, és a sajtót fenyegette. Ugyanakkor kedden már a 444 is elkezdte felhívogatni a kiszivárgott adatbázisban szereplő embereket, akik magukra ismertek. Így teljesen tarthatatlanná vált Magyar Péter azon állítása, hogy nem történt adatszivárgási botrány. Éppen ezért szerdán egy Facebook-bejegyzés végén beismerte: „a TISZA Világ elleni támadás, mások adatainak nyilvánosságra hozatala súlyos bűncselekmény.” (…) „Rövidesen minden TISZA Sziget tagot és önkéntest külön levélben tájékoztatunk a további teendőkről.”

 

 

