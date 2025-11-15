Nyugdíj-kiegészítésTisza-AdóMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Háborúellenes Gyűlés: beindult a szelfigyár Orbán Viktorral

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 15. 14:37
Lezajlott az első Háborúellenes Gyűlés és még a hírességek is sorba álltak egy közös fotóért Orbán Viktorral.
November 15-én délelőtt 11 órakor Győrben kezdődött el az első Háborúellenes Gyűlés, amely a Digitális Polgári Körök (DPK) országjárásának nyitóállomása. A gyűlés központi témája a háborúellenesség és a béke ügye, ami a kormány és a DPK közösségének egyik legfontosabb üzenete.

 

A gyűlést zenés előadások, kerekasztal-beszélgetések, valamint politikusi felszólalások teszik teljessé. A háborúellenes gyűlés csúcspontja Orbán Viktor beszéde, ami előtt felszólalt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is. Szijjártó Péter a beszédében kihangsúlyozta, hogy amíg Orbán Viktor lesz Magyarország miniszterelnöke, addig Magyarországot nem fog belesodródni a háborúba. A rendezvényen Váczi Gergely újságíró kérdezi Orbán Viktor miniszterelnököt, melyről korábbi cikkünkben írtunk részletesebben. 

Orbán Viktor népszerűségét jól bizonyítja, mennyire népszerű lett a Rónai Egon ATV-s interjúja közben készített vázlata. Hiszen a firkának tűnő minta annyira népszerű lett, hogy pulóverre került és pillanatok alatt elkapkodták. De a kormányfő személyének népszerűségét bizonyítja az is, hogy hírességek és közemberek is sorba álltak, hogy az első Háborúellenes Gyűlés után kaphassanak tőle egy közös fotót. Íme egy kis válogatás ezekből: 

DPK Háborúellenes gyűlés, Győr, 2025. 11. 15.Orbán Viktor
DPK Háborúellenes gyűlés, Győr, 2025. 11. 15.Orbán Viktor
Fotó: Mediaworks
DPK Háborúellenes gyűlés, Győr, 2025. 11. 15.Orbán Viktor
DPK Háborúellenes gyűlés, Győr, 2025. 11. 15.Orbán Viktor
Fotó: Mediaworks
DPK Háborúellenes gyűlés, Győr, 2025. 11. 15. orbán viktor
Fotó: MW
DPK Háborúellenes gyűlés, Győr, 2025. 11. 15. orbán viktor
Fotó: MW
DPK Háborúellenes gyűlés, Győr, 2025. 11. 15.Orbán Viktor Nacsa Olivér
DPK Háborúellenes gyűlés, Győr, 2025. 11. 15.Orbán Viktor Nacsa Olivér
Fotó: Mediaworks
DPK Háborúellenes gyűlés, Győr, 2025. 11. 15.Orbán Viktor
DPK Háborúellenes gyűlés, Győr, 2025. 11. 15.Orbán Viktor
Fotó: Mediaworks

 

DPK Háborúellenes gyűlés, Győr, 2025. 11. 15.  Orbán Viktor
DPK Háborúellenes gyűlés, Győr, 2025. 11. 15.  Orbán Viktor
Fotó: Mediaworks

 

