Háborúellenes Gyűlés: beindult a szelfigyár Orbán Viktorral

November 15-én délelőtt 11 órakor Győrben kezdődött el az első Háborúellenes Gyűlés, amely a Digitális Polgári Körök (DPK) országjárásának nyitóállomása. A gyűlés központi témája a háborúellenesség és a béke ügye, ami a kormány és a DPK közösségének egyik legfontosabb üzenete.

A gyűlést zenés előadások, kerekasztal-beszélgetések, valamint politikusi felszólalások teszik teljessé. A háborúellenes gyűlés csúcspontja Orbán Viktor beszéde, ami előtt felszólalt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is. Szijjártó Péter a beszédében kihangsúlyozta, hogy amíg Orbán Viktor lesz Magyarország miniszterelnöke, addig Magyarországot nem fog belesodródni a háborúba. A rendezvényen Váczi Gergely újságíró kérdezi Orbán Viktor miniszterelnököt, melyről korábbi cikkünkben írtunk részletesebben.

Orbán Viktor népszerűségét jól bizonyítja, mennyire népszerű lett a Rónai Egon ATV-s interjúja közben készített vázlata. Hiszen a firkának tűnő minta annyira népszerű lett, hogy pulóverre került és pillanatok alatt elkapkodták. De a kormányfő személyének népszerűségét bizonyítja az is, hogy hírességek és közemberek is sorba álltak, hogy az első Háborúellenes Gyűlés után kaphassanak tőle egy közös fotót. Íme egy kis válogatás ezekből:

DPK Háborúellenes gyűlés, Győr, 2025. 11. 15.Orbán Viktor

Fotó: Mediaworks

DPK Háborúellenes gyűlés, Győr, 2025. 11. 15.Orbán Viktor Nacsa Olivér

Fotó: Mediaworks

