Fidelitas: "A veszélyek korát éljük!"

Politikai nyilatkozatot tett közzé közösségi oldalán a Fidelitas. "A háború kitörése óta a Brüsszeli politikusok a háború folytatását támogatják. Pénzt és fegyvereket küldenek Ukrajnának, sőt, már katonákat is feláldoznak Ukrajnáért. Nekünk, magyaroknak pedig egyetlen célunk van, kimaradni a háborúból" – írják.

Fotó: Fidelitas

Nyilatkozatuk így folytatódik:

"De ezt nem mindenki gondolja így. A hazai ellenzéki politikusok nyíltan háborúpártiak és kérdés nélkül támogatják a háborút. Korábban csak a pénz- és fegyverküldést szorgalmazták, mára pedig oda jutottunk, hogy a Tisza Párt politikusa, Ruszin-Szendi Romulusz visszahozná a kötelező sorkatonaságot, a magyar fiatalokat pedig kérdés nélkül berántaná a háborúba. Ha a Tisza Párt kerülne hatalomra, akkor mi egy tőlünk teljesen független háborúban, egy lövészárok mélyén végeznénk.

Hazánk történelméből pontosan tudjuk, milyen áldozatokkal jár egy háború. Az I. és a II. világháborúban több mint egymillió honfitársunk veszett oda a frontokon. Ennek a hatását a mai napig érezzük demográfiai szempontból is. Ha az akkori fiatal honvédek nem estek volna el, ők ma már többunokás nagyszülők lennének. Ennek fényében nekünk kötelességünk kiállni minden magyar fiatalért, hogy ekkora veszteség többé ne érhesse hazánkat! Nekünk minden élet számít, a Tiszának annál kevésbé.

Mi nemet mondunk a kötelező sorkatonaságra! Mi a családalapításban látjuk a jövőnket, nem a lövészárokban! Nem a gépfegyvert akarjuk a kezünkben fogni, hanem a már megszületett, vagy születendő gyermekeinket!

Innen üzenjük Ruszin-Szendi Romulusznak és a komplett Tisza pártnak, mi nem fogunk meghalni Ukrajnáért, hanem élni fogunk Magyarországért!"