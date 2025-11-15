"Hadba akarják állítani Magyarországot” – kampány a háborúpárti politika ellen

Egyértelmű bizonyítékai vannak annak, hogy európai vezetők háborús útra akarják terelni Magyarországot. Lajkó Fanni úgy fogalmazott:
Ursula von der Leyen többször és egészen világosan kimondta: több pénzt és több fegyvert kell küldeni Ukrajnába. Az EU-tagállamoknak öt évet adott arra, hogy felkészüljenek erre a háborúra. Szó szerint hadba akarja állítani Magyarországot.
Szerinte Brüsszel úgy tekint a háborúra, mintha az „ukrán Európa háborúja is lenne”, és elvárná, hogy Magyarország is „felszálljon erre a vonatra”.
Lajkó a Tisza Pártot a „brüsszeli háborús parancs” végrehajtójának nevezte.
A Tisza Párt kiszolgálja ezt a parancsot, a képviselőik pedig még büszkén is hirdetik ezt ukrán zászlóshajókon.
Külön kitért Ruszin-Szendi Romuluszra, , aki egy veszélyes jövőképet vázolt fel a fiataloknak.
Ruszin-Szendi világossá tette: visszahozná a sorkatonaságot. Azt mondta, hogy ha kell, berántanak mindenkit. Mi ebből a háborús jövőből nem kérünk.
Lajkó kihangsúlyozta: Brüsszel már „kiköltekezett”, az európai gazdaság pedig súlyos károkat szenvedett. Így most a kontinens lakosságától próbálják beszedni a háború költségeit.
Irdatlan mennyiségű pénzt küldtek Ukrajnába, és ezt valahonnan pótolni kell. Európa-szerte adóemelésekkel fizettetnék meg a saját háborús politikájuk árát.
A Tisza Pártot ezzel kapcsolatban is bírálta, felidézve Tarr Zoltán, a párt alelnökének nyilatkozatát.
A Tisza párt itthon is végrehajtaná a brüsszeli adóemeléseket. Tarr Zoltán kimondta: többkulcsos személyi jövedelemadót vezetnének vissza. És úgy fogalmazott: ‘választást kell nyerni, és utána mindent megteszünk’. Ez felháborító.
Lajkó Fanni kitért a frissen kirobbant ukrajnai korrupciós ügyekre is, amelyek szerinte bizonyítják, hogy az Európából érkező támogatások rossz helyre mennek.
Óriási korrupciós botrány rázza meg Ukrajnát. Tudjuk, hogy ezek a pénzek Zelenszkij üzlettársainak és barátainak zsebébe landolnak. Több kormánytag is lemondott.
Magyarország sem csatlakozni nem akar a háborúhoz, sem annak árát nem akarja átvállalni.
Mi, magyarok nem szeretnénk sem a háborúhoz csatlakozni, sem a háború árát fizetni.
Ezért indították útjára a Nemzeti Ellenállás Mozgalommal közös plakátkampányt, amely a következő napokban országosan is látható lesz.
„A jövő héttől a közösségi médiában is kezdünk, és ma mobilplakátokat is kihelyezünk Magyar Péter tüntetésének helyszínére.”
