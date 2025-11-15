Békés Márton az első Háborúellenes Gyűlésen: "Budapest az egyetlen helyszín a Földön, amely a háború lezárásához alkalmas hely"

Óriási tömeg gyűlt össze a győri Háborúellenes Gyűlésen. Békés Márton történész-politológus, a XXI. Század Intézet igazgatója, a Kommentár folyóirat főszerkesztője is megszólalt az eseményen. Szabó Zsófi különleges pulcsija mellett kiemelte a Trump-Orbán csúcstalálkozó fontosságát is.
Az első Háborúellenes Gyűlés teltházas volt, több jobboldali véleményvezér is megszólalt a rendezvényen. Békés Márton a Trump-Orbán csúcstalálkozóról úgy fogalmazott, hogy a világ legerősebb nagyhatalmának elnöke és a tízmilliós Magyarország kormányfője egyenlő felekként találkoztak egymással. Kiemelte, hogy Donald Trump amerikai elnök több ponton is eltért a megszokott diplomáciai gesztusoktól; a miniszterelnök elé sietett, mellé ült. Ilyen megtiszteltetésben nem szoktak részesülni, ebből is látszik, hogy milyen a kapcsolat a két vezető között.
Békés Márton úgy fogalmazott, hogy a békepárti tábort Európában egyedül képviselő Magyarország hangja jelentősen megmélyült. Kitért arra is, hogy nem igaz az az állítás, miszerint nincs tervben a budapesti békecsúcs, mert nagyon is tervben van.
Orbán Viktor láthatóan szemmagasságban tárgyal a világvezető hatalmakkal; a kínai elnök, Törökország, olajmonarchiák, Oroszország vezetőivel. Budapest az egyetlen helyszín a földön, amely a háború lezárásához alkalmas hely. Elfogulatlan, de ugyanakkor a háború lezárását akarja.
A szakértő szerint Magyarország ázsiója az elmúlt egy hétben kilőtt, várhatóan ugyanilyen magasan fog maradni. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a boldog békeidő kifejezés most egy kiemelkedően megbecsülendő jelenség, amely szoros összefüggésben van a jelenlegi békepárti kormányzással.
Most a boldog békeidőkben élünk. Becsüljük meg, ne menjünk vissza háborúba. Ezért kell Orbán Viktorra szavazni és győzni fogunk.
– zárta gondolatait Békés Márton.
