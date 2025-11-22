Orbán Viktor rendkívüli bejelentést tett a budapesti békecsúcsról – videó

Trump elnök 28 pontos béketerve fontos mérföldkő a békéhez vezető úton! Egyre közelebb a budapesti békecsúcs! – reagált Orbán Viktor a közösségi oldalán Donald Trump béketervére.
Mint mondta: Létezik egy amerikai 28 pontos béketerv, amit az amerikaiak átadtak, az ukránok pedig hivatalosan is átvettek. És ez a béketerv olyan javaslatokat tartalmaz, amelyekről előzetesen az oroszok és az amerikaiak már tárgyaltak egymással.
Most itt vagyunk egy döntő pillanatban, a következő 2-3 hét az döntő, hiszen megszületnek az első hivatalos reakciók erre a 28 pontos javaslatra, és elkezd valami kibontakozni, közeledik a budapesti békecsúcs. Ez a javaslat azzal, hogy napvilágra került, hivatalosan is elismerték, ez már a budapesti békecsúcshoz vezető következő rendkívül fontos lépés
– tette hozzá Orbán Viktor.
