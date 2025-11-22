„Az ő hangjukat, az ő aláírásukat is magammal viszem Brüsszelbe” – újabb családnál tett látogatást Orbán Viktor

A Dömötör család három kisgyermeket nevel. A bőrükön érzik a háború hatásait, pedig csak békében és biztonságban, tisztességgel szeretnék felnevelni gyermekeiket. Az ő hangjukat, az ő aláírásukat is magammal viszem Brüsszelbe
– írta Facebook-oldalán a magyar miniszterelnök.
Orbán Viktor bejegyzéséhez több fotót is közölt a családnál tett látogatásáról, amelyt itt meg is lehet nézni:
Mint ismeretes, a Fidesz aláírásgyűjtést indított Brüsszel háborús tervei ellen. Az akció elindításakor a kormányfő úgy nyilatkozott: „Ott leszünk minden városban és minden faluban, mert most minden békeszerető magyar emberre szükségünk van”.
