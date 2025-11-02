Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
A kormány nem engedi el a nyugdíjasok kezét, a Tisza Párt viszont a mélybe rántaná őket

nyugdíj
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 02. 10:17
Magyar PéterTisza PártOrbán Viktor
A kormány 2010 óta tartja magát a nyugdíjasokkal kötött megállapodáshoz. A Tisza Párt azonban az időseket használná bokszzsáknak.

Orbán Viktor pénteken reggel a Kossuth rádióban beszélt arról, hogy a spórolással nem lehet a magyar gazdaságot növekedési pályára állítani. A miniszterelnök szerint ezért el kell felejteni a tiszás, DK-s és balliberális problémamegoldásokat, amelyek a megszorításokra alapoznak. A kormányfő kiemelte, hogy a 14. havi nyugdíj bevezetését eldöntötték, mert a kormány nem fogja engedni, hogy csökkenjenek a nyugdíjak vásárlóereje. 

A legutóbbi kormányülésen megszületett az elhatározás, hogy a kormány bevezeti a 14. havi nyugdíjat 
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Így segíti a kormány a nyugdíjasokat

  • Élelmiszer-utalvány

A nyugdíjasok támogatását célzó programot még tavasszal jelentették be, amelynek része volt az étkezési utalvány-csomag bevezetése. Az utalványok célja, hogy könnyítsenek az idősek mindennapi kiadásain, különösen a kisnyugdíjasok helyzetén. Ezeket hideg élelmiszerekre lehet beváltani az év végéig. A csomag összesen 12 darab utalványból áll: három 5000, három 3000, kettő 2000 és négy 1000 forintos címletben.

  • Nyugdíjkorrekció

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter jelentette be a legutóbbi kormányinfón, hogy a kabinet kiegészítő nyugdíjemelést ad a nyugdíjasoknak. A miniszter elmondta: 1,6 százalékos visszamenőleges emelés jár a jogosultaknak. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a nyugdíjasok novemberben átlagosan 47 200 forintot kapnak kézhez egy összegben. A decemberi nyugdíj összege pedig már tartalmazni fogja a megemelt szintet. Ez azt jelenti, hogy az év végéig összesen átlagosan 51 155 forint pluszpénzhez jutnak az érintettek.

  • Nyugdíjemelés

Nagy Márton korábban bejelentette, hogy nyugdíjakra 7700 milliárd forintot fizet ki a magyar állam 2026-ban, ami 3,6 százalékos emelést jelent. Emlékezetes: idén is emelkedtek a nyugdíjak, a kormány 2025. januárban 3,2 százalékkal emelte a nyugdíjakat, ami mintegy 2,5 millió nyugellátásban és nyugdíjszerű ellátásban részesülőt érintett. Februárban az emelt összegű 13. havi nyugdíjat is megkapták a jogosultak.

  • 13. havi nyugdíj

A 2010 előtti baloldali kormány megszorításai – köztük a 13. havi fizetés eltörlése, az adóemelések és a megemelkedett rezsiköltségek – különösen nehéz helyzetbe hozták az időseket. Orbán Viktor 2010-ben ígéretet tett a 13. havi nyugdíj visszaállítására, amelyet végül 2021-ben fokozatosan újra be is vezettek.

Legutóbb pedig Orbán Viktor bejelentette, hogy bevezetik a 14. havi nyugdíjat is.

Jön a 14. havi nyugdíj!

A miniszterelnök a Kossuth rádiónak adott legutóbbi interjújában kifejtette, hogy a Fideszt megelőző kormányok súlyos károkat okoztak a nyugdíjrendszerben, ezért Orbán Viktor kabinetje vállalta, hogy visszaállítja a 13. havi nyugdíjat, és megőrzi az idősek juttatásainak értékét.

Orbán Viktor elmagyarázta azt is, hogy azért van szükség a 14. havi nyugdíjra, mert ez a legjobb módja annak, hogy úgy emeljék meg az időseknek járó juttatást, hogy az ne teremtsen egyenlőtlenséget az arra jogosultak között.

A kormányfő hozzátette: már csak abban kell megállapodni, hogy milyen ütemben vezetik majd be a 14. havi juttatást. Megjegyzése szerint több lépcsőben kerül majd erre sor, így ugyanis nem egyszerre terhelik meg a költségvetést a jelentős kiadással.

 A Tisza Párt minden juttatást elvenne

Elkészült a pontos számítás arról, hogy mekkora csökkenést okozna a nyugdíjak megadóztatása, amelyet a Tisza Párt egyik tanácsadó-szakértője jelentett be. Simonovits András szerint túl bőkezű a jelenlegi nyugdíjrendszer az induló nyugdíjaknál, ezért azokat csökkenteni kellene, például úgy, hogy megadóztatják a magasabb nyugdíjakat. A nyugdíjszakértő közölte, hogy a legmagasabb nyugdíjakat 10-20 százalékkal kellene megadóztatni, majd egy későbbi interjúban ezt már 30-40 százalékra módosította.

A Világgazdaság  emlékeztetett: a Tisza-szakértője nem először áll elő drasztikus elképzelésekkel. Egy korábbi publicisztikájában amellett érvelt, hogy a Nők40 nevű korkedvezményes nyugdíjprogramot ki kell vezetni, a „megmerevített” nyugdíjkorhatár pedig álláspontja szerint hiba volt. 

Utóbbi a gyakorlatban azt jelenti, hogy a nyugdíjkorhatár emelése mellett érvel. De a 13. havi nyugdíj „egységesítését”, vagyis az átlagnyugdíj ötletét is felvázolta.

Sőt, néhány hete az ATV-nek adott nyilatkozatában a Tisza Párt esetleges nyugdíjpolitikai elképzeléséről szólva azt mondta, hogy lehet gondolkodni rövid távú meg hosszú távú reformokon, de nem kell ezt a választás előtt részletezni. „Először nyerjük meg a választásokat” – fogalmazott. 

(Ripost)

