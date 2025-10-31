„A kormány végleges döntést hozott a 14. havi nyugdíj bevezetéséről” – jelentette be Orbán Viktor a Facebookon. A részletek kidolgozása még folyamatban van, de a kabinet határozott szándéka, hogy a juttatás bevezetésre kerüljön.
Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett videóban jelentette be, hogy a kormány a legutóbbi ülésén hosszú vita után döntött a 14. havi nyugdíj bevezetéséről. Mint mondta, a kormányülésen számos előterjesztés és fontos döntés született, köztük az állami gondozásban lévő gyerekek helyzetének javítását célzó akcióterv, valamint az élelmiszerárstop meghosszabbítása és kiterjesztése 14 új termékre.
– mondta a kormányfő.
A csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter megerősítette, hogy a kabinet tárgyalt a 14. havi nyugdíj bevezetéséről, de a költségvetési lehetőségek vizsgálata még tart.
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az Indexnek adott interjújában szintén hangsúlyozta, hogy a 14. havi nyugdíj bevezetése elkerülhetetlen, és a nyugdíjasok reáljövedelmét is érezhetően növelné. A miniszter szerint a 14. havi nyugdíj lenne a legjobb módja annak, hogy a nyugdíjasok részesüljenek a reálbér-emelkedésből.
– hangsúlyozta, hozzátéve, hogy mivel a kormány a nyugdíjakat minden évben az inflációhoz igazítja, ez a plusz 8 százalék valódi, reálértékben is érzékelhető növekedésnek számít.
A tárcavezető elmondta, hogy már dolgoznak a bevezetés módján és ütemezésén, amelyet a kormány a költségvetési fegyelem figyelembevételével határoz meg. Orbán Viktor szerint is reális lehet a két–három éves bevezetési idő, ugyanakkor döntés még nem született a pontos ütemezésről. A bevezetés lehetséges módjáról Nagy Márton úgy fogalmazott: elképzelhető, hogy az új juttatást fokozatosan, „hétről hétre” haladva vezetik be. „Ha egyhetes lépésekben haladnánk, akkor a teljes 14. havi nyugdíj visszaállítása négy évig tartana. De az is elképzelhető, hogy az első évben egy hetet adunk, a következőben többet. Így gyorsabban elérhető a cél” – mondta.
Szerinte a kormány akár már egyhetes kiegészítéssel is elindíthatja a folyamatot, amelynek folytatását a gazdaság teljesítménye és a költségvetés mozgástere határozhatja meg.
Arra a kérdésre, hogy a költségvetés 2026-ban és 2027-ben lehetővé teszi-e a 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetését, Nagy Márton úgy válaszolt: „2026-ban egy héttel el lehet kezdeni.” Hozzátette: „A kérdés az, hogy 2027-ben már egy, két vagy akár három hét pluszjuttatás is érkezhet-e. Ez teljes mértékben a gazdaság növekedésétől és a költségvetés bevételi helyzetétől függ.”
