Üzent Varga Judit: Veletek vagyok!

Varga Judit
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 23. 08:18 / FRISSÍTÉS: 2025. október 23. 08:26
október 23.Békemenet
Október 23-án eljött a Békemenet napja is.
Veletek vagyok! 

- írta röviden, egy fotó kíséretében Varga Judit. Mint azt megírtuk, nemrég Orbán Viktor is üzent, a miniszterelnök Facebook-oldalán emlékeztetett arra, hogy eljött a Békemenet napja. Mint írta, ma az egész világnak megüzenjük: a magyarok nemet mondanak a háborúra. Nem fogunk meghalni Ukrajnáért! Hozzátette, aki teheti, tartson vele személyesen ezen a történelmi napon, a találkozó 9 órakor az Elvis Presley téren lesz.

 

