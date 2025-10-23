Üzent Varga Judit: Veletek vagyok!

Veletek vagyok!
- írta röviden, egy fotó kíséretében Varga Judit. Mint azt megírtuk, nemrég Orbán Viktor is üzent, a miniszterelnök Facebook-oldalán emlékeztetett arra, hogy eljött a Békemenet napja. Mint írta, ma az egész világnak megüzenjük: a magyarok nemet mondanak a háborúra. Nem fogunk meghalni Ukrajnáért! Hozzátette, aki teheti, tartson vele személyesen ezen a történelmi napon, a találkozó 9 órakor az Elvis Presley téren lesz.
