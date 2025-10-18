Zsigó Róbert: Havi 49 ezer forint adót szedne be a nyugdíjasoktól a Tisza!

Ahogy arról a Bors korábban már beszámolt, a Tisza párt tömegével adóztatná meg a nyugdíjasokat, és már most teljesen biztosra vehető, hogy egy ilyen változtatás szinte mindenkit negatívan érintene. Az üggyel kapcsolatban a Világgazdaság már azt is kiszámolta, mennyivel csökkennének a nyugdíjak, annyi biztos, hogy minden átlagos összegű ellátásban részesülő nyugdíjas mintegy 50 ezer forinttal kapna kevesebbet havonta.

Fotó: Hatlaczki Balazs

Erre a felháborító tervezetre reagált most a Facebook-oldalán Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára is. A politikus egy videoban hívja fel arra a figyelmet, hogy havi 49 ezer forint adót szedne be a nyugdíjasoktól a Tisza!

Nincs olyan nyugdíjas, akit ne érinte, ami a héten kiderült és nagyon fontos, hogy ez el is jusson mindenkihez. A Tisza szekértője elmondta, hogy arra készülnek, akár 20%-os adót vessenek ki a nyugdíjasokra

- kezdi videóját Zsigó.

Majd így folytatta:

Tehát nemcsak a dolgozók bérét adóztatnák meg 22-23%-os személyi jövedelemadóval, hanem a nyugdíjakat is megadóztatnák. Épp ahogy Brüsszel elvárja tőlük: adóemelések, megszorítások, hogy legyen miből finanszírozni a háborút.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkár teljes videóját itt nézheted meg: