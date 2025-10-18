Zsigó Róbert: Havi 49 ezer forint adót szedne be a nyugdíjasoktól a Tisza!

Ahogy arról a Bors korábban már beszámolt, a Tisza párt tömegével adóztatná meg a nyugdíjasokat, és már most teljesen biztosra vehető, hogy egy ilyen változtatás szinte mindenkit negatívan érintene. Az üggyel kapcsolatban a Világgazdaság már azt is kiszámolta, mennyivel csökkennének a nyugdíjak, annyi biztos, hogy minden átlagos összegű ellátásban részesülő nyugdíjas mintegy 50 ezer forinttal kapna kevesebbet havonta.
Erre a felháborító tervezetre reagált most a Facebook-oldalán Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára is. A politikus egy videoban hívja fel arra a figyelmet, hogy havi 49 ezer forint adót szedne be a nyugdíjasoktól a Tisza!
Nincs olyan nyugdíjas, akit ne érinte, ami a héten kiderült és nagyon fontos, hogy ez el is jusson mindenkihez. A Tisza szekértője elmondta, hogy arra készülnek, akár 20%-os adót vessenek ki a nyugdíjasokra
- kezdi videóját Zsigó.
Majd így folytatta:
Tehát nemcsak a dolgozók bérét adóztatnák meg 22-23%-os személyi jövedelemadóval, hanem a nyugdíjakat is megadóztatnák. Épp ahogy Brüsszel elvárja tőlük: adóemelések, megszorítások, hogy legyen miből finanszírozni a háborút.
A Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkár teljes videóját itt nézheted meg:
A Világgazdaság csütörtöki cikkében forintra kiszámolta, mit is jelentene nyugdíjasok tömegei számára a tervezett Tisza-csomag újabb eleme, a portál egyértelművé tette:
A cikkben felidézik, hogy a Tisza Párthoz közeli nyugdíjszakértő tervei szerint a legmagasabb nyugdíjakat mintegy 10-20 százalékos adóval sújtaná az esetlegesen hatalomra kerülő Tisza-kormány, de Simonovits András korábban a Nők40 korkedvezményes nyugdíjprogram megszüntetéséről, valamint arról is beszélt, hogy a 13. havi nyugdíjat egységesíteni, vagyis sok nyugdíjas esetében csökkenteni kellene.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.