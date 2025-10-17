Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
Így adóztatná meg a nyugdíjakat Magyar Péter, számoljunk!

Magyar Péter
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 17. 08:43
Tisza Pártmegadóztatásnyugdíjak
A Világgazdaság már kiszámolta.
Az  teljesen biztosra vehető, hogy egy ilyen változtatás tömegeket érinthetne negatívan. A Világgazdaság kiszámolta, mennyivel csökkennének a nyugdíjak, annyi biztos, hogy minden átlagos összegű ellátásban részesülő nyugdíjas mintegy 50 ezer forinttal kapna kevesebbet havonta.

 Simonovits András, a Tisza Párt baloldali közgazdásza egy interjúban kifejtette, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszer túl bőkezű az induló nyugdíjaknál, ezért csökkenteni kellene azokat, például a magasabb összegű nyugdíjak megadóztatásával.

A Világgazdaság csütörtöki cikkében forintra kiszámolta, mit is jelentene nyugdíjasok tömegei számára a tervezett Tisza-csomag újabb eleme, a portál egyértelművé tette:

jelentős összegeket buknának az idősek.

A cikkben felidézik, hogy a Tisza Párthoz közeli nyugdíjszakértő tervei szerint a legmagasabb nyugdíjakat mintegy 10-20 százalékos adóval sújtaná az esetlegesen hatalomra kerülő Tisza-kormány, de Simonovits András korábban a Nők40 korkedvezményes nyugdíjprogram megszüntetéséről, valamint arról is beszélt, hogy a 13. havi nyugdíjat egységesíteni, vagyis sok nyugdíjas esetében csökkenteni kellene.

Ráadásul mint ismert, a nyugdíjpolitikai elképzelésekkel kapcsolatban hasonlóan fogalmazott, mint Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke, aki az adóügyi terveikről mondta, hogy azokat a választások előtt nem kell részletezni, előbb meg kell nyerni a voksolást, és aztán mindent lehet.

A Világgazdaság számításai szerint az már látható, hogy amennyiben a Tisza Párt szakértőjének elképzelései valóra válnának, akkor

egy havi 150 ezer forintos nyugdíj 30 ezer forinttal, évi 360 ezerrel, míg a 246 ezer forintos átlagnyugdíjnál ez havi 49 200 forint kiesést, éves szinten 590 400 forint mínuszt jelentene.

A 300 ezres nyugdíjnál ugyanez 60 ezer és 720 ezer, a 400 ezresnél 80 ezer és 960 ezer, az 500 ezresnél 100 ezer és 1,2 millió forint, míg a 600 ezresnél 120 ezer és 1,44 millió forint lenne az az összeg, amit elbukna a nyugdíjas.

Így csökkennének a nyugdíjak a Tisza párti szakértő tervei szerint (Forrás: Vg.hu)

Ezek tehát tetemes összegek, ráadásul miután a nyugdíjasok száma mintegy két és fél millió, egy ilyen változtatás tömegeket érinthetne negatívan – írta a Világgazdaság.

Orbán Viktor üzent a Tisza Pártnak: El a kezekkel a nyugdíjaktól!

Azzal kapcsolatban, hogy a Tisza Párt megadóztatná a nyugdíjakat is Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalára feltöltött videóban úgy reagált, a nyugdíjakat nem csökkenteni, hanem emelni kell.

„Mindig is csak két politika volt Magyarországon, baloldali meg jobboldali” – mondta a kormányfő, hozzáfűzve, hogy a baloldalnak régi mániája Bokros Lajos óta, hogy a nyugdíjakat valahogyan meg kell sarcolni. A jobboldal pedig mindig azt képviselte, nemcsak gazdasági okokból, hanem a szüleink meg a nagyszüleink iránti tiszteletből is, hogy a nyugdíjakat növelni kell.

Sosem szabad elvenni belőle, adni kell – jelentette ki Orbán Viktor, aki arra is emlékeztetett, hogy a 13. havi nyugdíjat a baloldal elvette, a jobboldal visszaadta. „A Tisza egy baloldali párt. Egyre több dolgot tudunk meg az adóelképzelésekről, a nyugdíjról, a kórházbezárásokról. Tipikus, klasszikus baloldali gazdaságpolitikát csinálnak. Erre már egyszer az ország ráfaragott. Ami a nyugdíjasokat illeti, pedig végképp azt kell mondanom, hogy el a kezekkel a nyugdíjaktól!” – hangsúlyozta Orbán Viktor.

A miniszterelnök csütörtök reggel a közösségi oldalán azt írta: a kormány a magyar idősek javára csinálta a nyugdíjrendszert, nem a brüsszelieknek. Egyúttal közölte: „A kabinet már dolgozik a 14. havi nyugdíjon.” A kormányfő legújabb bejegyzésében, amelyben reagált Simonovits András közgazdász szavaira, aki a Della című podcastműsorban a nyugdíjak megadóztatásának ötletéről is beszélt, azt írta: „Bújnak ki a szögek a tiszás zsákból. A Tisza-adó után itt az újabb gazdasági csodafegyver, a nyugdíjcsökkentés. A progresszív adózás után persze erre is van egy brüsszeli szavuk: degresszió.”

Közösségi oldalán üzent a nyugdíjasoknak csütörtök reggel Orbán Viktor miniszterelnök, aki arról írt, hogy a kormány a magyar idősek javára csinálta a nyugdíjrendszert, nem a brüsszelieknek. Egyúttal közölte: a kabinet már dolgozik a 14. havi nyugdíjon.

A kormányfő legújabb bejegyzésében, amelyben reagált Simonovits András közgazdász szavaira , aki a Della című podcastműsorban a nyugdíjak megadóztatásának ötletéről is beszélt, azt írta: „Bújnak ki a szögek a tiszás zsákból. A Tisza-adó után itt az újabb gazdasági csodafegyver, a nyugdíjcsökkentés. A progresszív adózás után persze erre is van egy brüsszeli szavuk: degresszió.”

„Szerintük a magyar nyugdíjrendszer »túl nagylelkű«. Meg aztán a brüsszeli gazdáknak is meg kell felelni. A pénz mehet Ukrajnába, cserébe meglapogatják majd a tiszások vállát az előkelő brüsszeli szalonokban”

– írta Orbán Viktor, hozzátéve, hogy a kormány 15 éve kötött egy megállapodást a nyugdíjasokkal, és visszaadta a 13. havi nyugdíjat. Mint írta, a kormány vállalta, hogy nem csökkenhet a nyugdíjak értéke, és – mint fogalmazott – „ha a gazdaság motorja jól húz, akkor abból a nyugdíjasoknak is részesülniük kell. És ez így is lesz”.

Orbán Viktor úgy látja, nem a brüsszelieknek csinálta a kormány a nyugdíjrendszert, hanem a magyar idősek javára. „Szerintünk így helyes. És gőzerővel dolgozunk a 14. havi nyugdíjon. A tiszások pedig elmehetnek a degressziójukkal a brüsszeli szalonokba!” – zárta bejegyzését a miniszterelnök.

A Tisza körüli más szakértők szintén a nyugdíjak visszafogását támogatják. Petschnig Mária Zita a 13. havi nyugdíj csökkentését, illetve átlagolását szorgalmazta, míg Surányi György volt jegybankelnök szerint a 13. havi juttatásnak „nincs valós alapja”.

Az Ellenpont összefoglalója szerint a párt egyéb gazdasági tervei is hátrányosan érinthetnék a nyugdíjasokat. A háromkulcsos személyi jövedelemadó bevezetése különösen a nyugdíj mellett dolgozók terheit növelné, mivel ők nem fizetnek társadalombiztosítási járulékot, így arányaiban nagyobb adóemelést tapasztalnának, mint az aktív dolgozók.

